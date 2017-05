Atmã é eleito o melhor restaurante da Chapada dos Guimarães

1. carré de cordeiro com cebola atmã cuiabá_DSC9346-Editar zoom_out_map 1 /4 Atmã, o melhor restaurante da Chapada dos Guimarães, por VEJA Comer & Beber, conta com itens sofisticados no menu (Lucas Ninno/VEJASP)

A beleza e a tranquilidade do entorno fez o casal de advogados Antonio Checchin e Adriana Costa fincar o pé de vez em sua antiga casa de veraneiro, que acabou transformada em pousada e no restaurante Atmã. O motivo do encanto é fácil de entender: basta olhar através das grandes janelas do salão, com vista para a belíssima paisagem dos chapadões. Paulista de Iacanga e idealizador do Festival Águas Claras, que reuniu grandes nomes da MPB em edições anos 70 e 80, Checchin, ou Leivinha, é um contador de histórias nato. Não por acaso cabe a ele cuidar do salão enquanto Adriana, mineira de Santa Vitória, é a responsável pela bela decoração do ambiente e pela cozinha. Ela treinou pessoalmente as seis cozinheiras, ensinando-as a fazer as receitas que aprendeu com a mãe ainda na infância, quando vivia em uma fazenda. Uma dessas receitas de família, aliás, segue entre as mais pedidas do cardápio: apelidado de macarrão pega leivinha, o prato consiste em espaguete com molho de tomate e tiras de filé-mignon (R$ 43,00). O menu também lista opções mais sofisticadas, caso das trouxinhas de lombo suíno recheadas com tâmara e risoto de brie com jamón crocante (R$ 75,00) e do carré de cordeiro grelhado ao molho de tamarindo com mix de arroz e cebola caramelada (R$ 87,50). A pedida pode fazer companhia ao tinto italiano Lucarelli Primitivo 2015 (R$ 119,00). Para abrir o apetite, fazem sucesso o carpaccio com rúcula, pistache, pesto de manjericão e parmesão (R$ 48,90, para dois) e a caipirinha de limão-rosa com a cachaça Geodésica (R$ 20,00), produzida na cidade. Caminho Casa dos Sonhos, Serra do Atmã, Lavrinha, Chapada dos Guimarães, 65-99982-8545 (108 lugares). 11h/16h30. Aberto em 2009. $$$