Atari ensaia relançamento de videogame que marcou anos 1970 e 80

Mesmo que não tenha jogado, é bem provável que você já tenha ouvido falar do Atari 2600, o console mais popular do mundo nas décadas de 1970 e 1980. A empresa, pioneira em popularizar e tornar o videogame um sistema de entretenimento doméstico, anunciou em junho o lançamento de um novo console chamado “AtariBox” (caixa Atari). Nesta semana, mais detalhes do novo produto foram revelados.

O novo console terá duas versões, uma com características semelhantes ao Atari 2600 original, com faixas pretas em relevo e detalhe simulando madeira, e outro com desenho mais moderno, em preto e vermelho. Sobre o hardware, ele possui uma entrada HDMI, 4 portas USB, uma saída para WAN (internet à cabo) e um slot para cartão de memória SD – não há uma entrada aparente para os famosos cartuchos originais.

A Atari pega carona nos relançamentos da japonesa Nintendo, que em 2016 esgotou dos mercados em poucos minutos o Nintendo Clássico e programa para 2017 a volta do SuperNintendo – ambos em edições limitadas, sem a previsão de novos relançamentos.

Ainda não há nada de muito concreto para ver neste momento, além de algumas imagens liberadas pelo marketing da empresa – mas elas são a prova de que a companhia, que declarou falência em 2013, está buscando na onda retrô uma chance de se reerguer no mercado de games.

Já se sabe que, além dos jogos clássicos, o novo console também contará com games recentes. Mas a empresa não revela preço, recursos ou data de lançamento: diz que outras informações sobre o relançamento do videogame virão pouco a pouco e que quer apenas, nas próprias palavras, “fazer isso direito”.