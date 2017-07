Astro de ‘Star Wars’ critica ‘Game of Thrones’ por ser excludente

O ator John Boyega acredita que falte diversidade às grandes produções da TV e do cinema. Boyega, que estrelou o último longa da franquia Star Wars como Finn, ao lado de Daisy Ridley (Rey), compartilhou a sua frustração em uma entrevista à revista americana GQ: “Não estou pagando para ver só um tipo de pessoa na tela”, afirmou. “Não há pessoas negras em Game of Thrones, nem em O Senhor dos Anéis.”

“Você vê diferentes pessoas com experiências e culturas diversas todos os dias. Mesmo se você for racista, você vive com isso. A gente pode provocar um pouco mais”, disse Boyega à publicação. A franquia Star Wars ganhou reconhecimento por colocar um homem negro e uma mulher como protagonistas no seu último filme, enquanto a série Game of Thrones da HBO, possui apenas três personagens que não são brancos e a franquia Senhor dos Anéis, nenhum.

Star Wars ganhará um oitavo episódio em dezembro deste ano, intitulado de Os Últimos Jedis. Ele mostrará o treinamento de Rey (Daisy) por Luke Skywalker (Mark Hammil).