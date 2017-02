Astro de ‘Dexter’ vai viver John F. Kennedy em ‘The Crown’

O elenco de The Crown ganhará dois personagens históricos na segunda temporada: John F. Kennedy e sua esposa, Jackie. Michael C. Hall, o protagonista de Dexter, interpretará o presidente, enquanto Jodi Balfour, de Quarry, fará a primeira-dama — recém-interpretada no cinema por Natalie Portman. A produção marca a volta de Hall a um seriado regular depois do fim de Dexter, em 2013.

A próxima leva de episódios da série será ambientada nos anos 1960, quando as Forças Armadas britânicas travam uma guerra ilegal no Egito. Segundo Ted Sarandos, diretor de conteúdo da Netflix, The Crown acompanhará cada década de reinado da Rainha Elizabeth II, até os dias atuais. “A ideia é cobrir sessenta anos, em seis temporadas provavelmente.”

Ao lado de Michael C. Hall e Jodi Balfour, junta-se também ao elenco Matthew Goode, como o fotógrafo Antony Armstrong-Jones. O futuro Lord Snowdon entre 1960 e 1978 foi casado com a Princesa Margaret (Vanessa Kirby), com quem teve três filhos.