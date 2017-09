Associação de Críticos repudia ‘tentativas de censura’ nas artes

A Associação Brasileira de Críticos de Arte (ABCA) enviou à imprensa uma nota repudiando a tentativa de cerceamento de liberdade de expressão artística no Brasil. “Frente ao que vem ocorrendo no campo das artes visuais em alguns estados do Brasil em termos de censura, a diretoria da ABCA está divulgando uma posição da associação”, escreveu a presidente da entidade, Maria Amelia Bulhões, em um e-mail. A nota vem em um momento em que uma performance com um homem nu, no Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM), gera gritaria nas redes sociais.

O posicionamento dos críticos acontece dias depois de um juiz de Jundiaí proibir apresentações da peça O Evangelho Segundo Jesus, Rainha do Céu, com Jesus Cristo como travesti, ao cancelamento da mostra Queermuseu – Cartografias da Diferença da Arte Brasileira, em Porto Alegre, e à grita em torno de uma performance no MAM em que um artista fica pelado e é tocado pelos espectadores, entre eles uma criança.

“A Associação Brasileira de Críticos de Arte, ABCA, ocupa um lugar historicamente importante na luta pelo direito à manifestação livre de ideias do qual não abrimos mão. Neste momento, em que ações de maior e menor magnitude atentam contra a livre exposição de obras de artes visuais, não podemos deixar de nos manifestar”, diz a nota da associação.

“Tornamos pública nossa posição: lutamos por uma sociedade plural constituída pelo debate, pelo dissenso e plenamente fortalecida nas mais variadas formas de expressão da cena contemporânea. Somos contra qualquer forma de censura, pois ela restringe a liberdade de expressão e do conhecimento e tenta retirar da arte sua potencialidade de dissidência e ruptura. Como ser livre tentando calar o outro.”

(Com Estadão Conteúdo)