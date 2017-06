‘Assassinato no Expresso do Oriente’ tem trailer misterioso. Veja

Foi divulgado nesta quinta-feira o primeiro trailer de Assassinato no Expresso do Oriente, filme que adapta o livro de mesmo nome escrito por Agatha Christie. O vídeo, um tanto sombrio, vai direto ao assunto e já se debruça sobre o mistério de que trata a história: durante uma viagem de trem, no meio da noite, um dos passageiros é assassinado e todos os outros viajantes se tornam suspeitos.

Entra em cena, para investigar o crime, o famoso detetive belga Hercule Poirot (Kenneth Branagh), protagonista de várias histórias de Agatha Christie. Desconfiado, ele suspeita de todos os outros passageiros: o professor, o mordomo, o assistente, a governanta, a viúva, a princesa, o médico etc.

O longa foi dirigido por Kenneth Branagh e conta com nomes como Penelope Cruz, Willem Dafoe, Judi Dench, Johnny Depp, Michelle Pfeiffer, Daisy Ridley e Josh Gad no elenco. Assassinato no Expresso do Oriente tem estreia prevista para novembro de 2017.