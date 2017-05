As melhores sorveterias e casas de suco de Cuiabá

Confira oito boas sorveterias da cidade e também as melhores casas para tomar suco. lista a seguir integra a edição digital de VEJA COMER & BEBER Cuiabá 2017/2018, apresentado pelo Santander lançada em maio/2017:

SORVETERIAS

Alaska Sorveteria

Com mais de cinquenta sabores no bufê (R$ 5,99 a cada 100 gramas), as opções alternam-se entre bases com leite ou água. Chocolate com avelã, limão-siciliano com suspiro, passas ao rum, doce de leite e banana com chocolate são os sabores que mais fazem sucesso. Os de abacaxi, cupuaçu, limão e maçã verde figuram entre as variedades sem lactose. Na taça, a banana split, com sorvetes de creme, morango e chocolate, banana, coberturas de morango, caramelo e chocolate, chantili, cereja, castanha de caju e bijú é servida por R$ 24,90. Praça Presidente Eurico Gaspar Dutra, 108, Popular. 65-3627-2786. 13h/23h. 1979.

Cremutty

A jornalista Janã Pinheiro e o seu marido, Weber Souza, fizeram cursos em São Paulo e buscaram inspiração na Itália antes de abrir a sorveteria. Creme de leite e gordura vegetal (não hidrogenada) são a base dos 36 sabores expostos nas cubas. Chamam atenção o regional de bocaiuva, com fruta comprada de uma cooperativa de Poconé, no interior de Mato Grosso, e o de zucotto, que leva bolo de chocolate marinado no rum, castanha-de-caju, chocolate belga e calda de chocolate. O quilo é vendido a R$ 44,80. Como alternativa, prepara o sorvete assado, com massa de pão de ló, salada de frutas e marshmallow (R$ 17, 90). Avenida das Palmeiras, 32, Jardim Imperial, 65-3621-1333 (30 lugares). 13h/22h. Avenida Marechal Deodoro, 1422, centro, 65-3623–4366 (70 lugares). 13/22h (fecha seg.). Aberto em 2011.

Delos Gelateria

Com 100 sabores ao total, a vitrine disponibiliza 29 opções, que ficam à escolha do cliente no serviço de pesagem por quilo (R$ 86,50). O extra black, com chocolate meio amargo de 70% cacau, é um dos mais famosos e indicado para fazer par com o de cupuaçu. Também fazem sucesso as versões de pistache de torta holandesa, que mistura creme de baunilha, biscoito tipo calipso e creme de chocolate com avelã. À base de água, tem fãs cativos o sorvete de manga. Shopping Goiabeiras, 2º piso, 65-3054-2264. 10h/22h. Aberto em 2013.

La Gelari

Os gelados são produzidos diariamente sem conservantes ou corantes. Entre os mais de quarenta sabores encontram-se versões de frutas, cremosas e zero lactose. São muito requisitados os de goiaba, manga, pistache e o detox, feito com abacaxi, hortelã e gengibre. As porções custam R$ 8,00 (80 gramas), R$ 12,00 (120 gramas) e R$ 14,00 (150 gramas). Também dá para pedir sobremesas geladas, como a taça com duas bolas de sorvete, calda a gosto, borda de chantili e biju (R$ 14,00 a média). Avenida Isaac Póvoas, 906, Centro Norte, 65-99301-2797 (50 lugares). 13h/22h (sáb. dom. e feriados até 23h). Aberto em 2016. Mais dois endereços.

Matteo Gelato Criativo

A vitrine exibe as frutas in natura, usadas para fazer boa parte dos 64 sabores de sorvete cardápio. Encontram-se sugestões como romeu e julieta (de goiabada cascão e queijo), detox popeye (espinafre, gengibre e maracujá) e rapadura com cachaça. Todos os sabores são vendidos por R$ 6,00 o potinho de 100 gramas. A banana Split, com três bolas de sorvete, purê de banana polvilhado por mix de castanhas, chantili e geleia de frutas vermelhas artesanal custa R$ 20,00. Rua 24 de Outubro, 566, Centro Norte, 99608-8420 (60 lugares). 12/22h (fecha seg.). Aberto em 2017.

Mi Paleteria

O casal Yuli e Osvane Ramos amadureceu a ideia de abrir uma paleteria em Cuiabá após uma viagem ao México. O cardápio é dividido entre as opções frutadas, cremosas e a categoria premium, que são as famosas paletas recheadas. Sabores como manga, melancia e morango (R$ 6,00 cada um) agradam os paladares mais tradicionais. Há ainda as paletas de doce de leite e de musse de maracujá e limão, que custam R$ 7,00 cada uma, e os picolés de creme mexicano com beijinho ou recheio de brigadeiro (R$ 8,00 cada um). Rua Marechal Floriano Peixoto, 960, Quilombo, 65-3023-7373 (45 pessoas). 12h/19h. Aberto em 2014.

Nevaska

Os sorvetes de produção familiar circulam na cidade há mais de três décadas – inicialmente, eles eram vendidos nas clássicas e já extintas sorveterias Antártida e Pinguim. Com a abertura da loja própria, a marca se transformou em uma das mais conhecidas da cidade. Gelados em sabores como Bariloche (com castanha de caju, chocolate meio amargo, doce de leite e passas), brownie com Leite Ninho ou o de laranja, que leva apenas o suco da fruta, são servidos em bolas generosas, que custam R$ 5,00 cada uma. Dependendo da época, as cubas também exibem sorvetes de cajá-manga e jabuticaba, por exemplo. Em taça, tem sundae (R$ 16,40), milk-shake e vaca preta (ambos R$ 12,90). Rua Barão de Melgaço, 2169, 65-3622-1550 (90 lugares). 13h/23h (dom. e feriados, 14h/23h. Aberto em 2001.

Saborella

Revendedora da fábrica local Frutos da Terra, a Saborella exibe 37 sabores em suas cubas, todos vendidos a R$ 54,90 o quilo. Ao lado do furrundú (de mamão com rapadura de cana) encontram-se, por exemplo, as versões de jabuticaba e chocolate cuiabano (com melado de cana). Das opções em taça, a explosão gelada combina dois sabores de gelado e camadas de creme de chocolate, brigadeiro, chantili, castanha e calda por R$ 22,90. A morango split, com base de milk-shake, creme de brigadeiro e bola de sorvete com chantili mais cobertura, sai por 19,90. Avenida Mário Augusto Vieira 269, loja 8, Morada do Ouro, 65-3028-2460 (40 lugares). 11h/21h30 (ter. fecha 19h; sáb., dom. e feriados a partir das 13h). Aberto em 2016.

SUCOS

Frutaria Marília

Depois de trinta e cinco anos de tradição na região central, Simão de Oliveira resolveu expandir o negócio e escolheu um dos novos points da cidade para o projeto: a orla do Rio Cuiabá, agora revitalizada. Lá, manteve todas as opções do cardápio apresentado na matriz. Sucos, vitaminas, salgados e sanduíches atraem os clientes. Dos comes, o preferido do público é pastel que sai em trinta sabores. Os preços variam entre R$ 6,00 (carne, queijo ou frango) e R$ 12,50 (palmito com carne ou carne de sol com catupiry). Para beber, as alternativas vão dos sabores tradicionais (laranja, limão, caju e abacaxi) às curiosas misturas como cupuaçu, morango e laranja, ou maçã, cenoura, gengibre e laranja. Todas as opções têm 500 mililitros e custam, no máximo, R$ 12,50. Rua Papa João XXIII, esquina com a Rua Miranda Reis, 784, Poção, 65-3623-2759 (40 pessoas). 6h30/22h (fecha dom.). Avenida Beira Rio, s/n°, Orla do Porto, 65-6387-6495 (80 pessoas). 6h30/22h (fecha seg.). Aberto em 1982.

Perpitola

A expressão “perpitola”, no linguajar cuiabano, significa “fruta madura”. Foi daí que Fernando Arri e sua esposa Maria Cecília tiraram a ideia do nome para a casa de sucos, aberta em 1989. Frutas de todo o país e do cerrado mato-grossense compõem o cardápio, que traz combinações como o jack joy, com morango, framboesa, laranja e hortelã (R$ 13,00) ou a explosão, com cupuaçu, açaí e banana (R$ 10,50). Da cozinha sai o sanduíche perpitola, com creme de cenoura, mussarela, mortadela, tomate e alface no pão sírio (R$ 12,00). Rua Brigadeiro Eduardo Gomes, 620, Popular, 3644-6678 (32 lugares). 8h/22h (fecha dom.). Aberto em 1989.