As melhores peixarias de Cuiabá e região

A lista a seguir, com sete endereços, é parte da edição digital de VEJA COMER & BEBER Cuiabá 2017/2018, apresentada pelo Santander e lançada em maio/2017:

Cacalo Peixaria

Há mais de três décadas em funcionamento, o local é conhecido por fazer a piraputanga assada na brasa (R$ 90,00, para duas pessoas), que chega à mesa acompanhada de arroz e pirão. Outra opção é a peixada, que inclui mujica de pintado, filé de pintado frito, ventrecha de pacu frita, arroz, pirão e farofa de banana para duas pessoas, por R$ 85,00. Filé de pintado, piraputanga assada. pirão, arroz, caldinho de piranha, pasteis de pintado e de bacalhau e outros itens integram o rodízio, ao custo de R$ 75,00 por pessoa. A cerveja Original (R$ 12,90) escolta a refeição. Avenida Antártica, 203, Santa Rosa, 54-3626-1778 (90 lugares). 11h/14h30 (ter. e sex. também 19h/22h). Mais um endereço. Aberto em 1985. $$

Dom Chico

Aberto há quase dez anos, o restaurante foi batizado com o nome do proprietário, Francisco Nolasco da Silva Junior. Na casa, pagam-se R$ 60,00 por pessoa para aproveitar o rodízio, que inclui pacu e pintado fritos, mujica de pintado, pintado grelhado com alcaparra, pirão, arroz, farofa de banana e salada. Furrundu, rapadura de leite e outras sobremesas regionais estão inclusas no valor. Para beber, há cerveja Original (12,00). Rua Bianco Filho, 620, Boa Esperança, 65-3027-3267 (70 lugares). 11h/15h (fecha seg.). Aberto em 2008.$$

Lélis Peixaria

Para quem não dispensa um pescado fresco, provar peixes de água doce é programa obrigatório em uma visita a Mato Grosso. Afinal, não são poucos as casas dedicadas à especialidade em todo o estado, a começar pela capital mato-grossense e região. Diante de tanta concorrência, foi a mais lembrada pelo júri de VEJA CUIABÁ Comer & Beber 2017/2018 a longeva Lélis Peixaria, que desfruta o status de atração turística. O amplo salão, com área de espera e playground, é cenário para o afamado de rodízio de peixes. Segundo o proprietário Lélis Fonseca, essa opção corresponde a 95% dos pedidos. Quem aporta por aqui escolhe entre 28 receitas preparadas com oito tipos de peixes: pintado, pacu, piraputanga, dourado, matrinxã, arraia, cachara e lambari, além de jacaré. Para começar, há algumas sugestões inventivas, como o quibe de pintado e a cafta de piraputanga, e mais clássicas, caso do caldo de peixe. Pacu assado recheado com farofa de couve, ventrecha frita do mesmo peixe, mujica e pintado na brasa figuram entre os pratos principais e harmonizam com vinho o chileno Viu Manent Sauvignon Blanc Reserva 2016 (R$ 126,00), um dos setenta rótulos da carta. Produzida na casa e distribuída em alguns supermercados da cidade, a linguiça de jacaré divide atenções com os pescados. Servir-se à vontade custa R$ 89,90 no almoço e R$ 49,90 no jantar. Embora pouco solicitado, o cardápio é extenso e lista o peixe ao molho à moda do chef, postas de pintado cozidas com cebola, tomate, pimentões, batata, brócolis e azeitonas pretas. Ele chega com pirão, farofa de banana e arroz por R$ 129,00, em porção para duas pessoas. Feito com exclusividade para a casa, o sorvete de furrundu (R$ 11,00 a bola) pode encerrar o banquete regional. Rua Marechal Mascarenhas de Moraes, 36, Duque de Caxias, 65-3322-9195 (160 lugares). 11h/15h e 18h30/23h (dom. só almoço). Aberto em 2006. $$

Mirante das Águas

O restaurante ficou em terceiro lugar na eleição de melhor peixaria da cidade por VEJA COMER & BEBER CUIABÁ 2017/2018. Há seis anos, o proprietário Marcos Silva transformou sua residência em restaurante. O lugar, um terreno ajardinado, tem uma bonita vista para o rio Cuiabá. Em sistema de rodízio (R$ 69,90), garçons atenciosos circulam oferecendo ventrecha de pacu frito, filé de pintado grelhado, cachara na brasa, tilápia grelhada com alcaparra e linguiça de pacu. O valor inclui ainda um bufê de saladas e acompanhamentos, como mojica, pirão e banana assada, e sobremesas caseiras, a exemplo do furrundu e do doce de abóbora. Cervejas Original (R$ 11,90) e Louvada Pilsen (R$ 15,90), ambas com 600 mililitros, ajudam a aplacar o calor. Avenida Brasília, 2010, Jardim Potiguar, Várzea Grande, 65-3682-6130 (320 lugares). 11h/15h. Aberto em 2011. $$

Restaurante e Peixaria Okada

O tradicional restaurante ficou em segundo lugar na eleição de melhor peixaria da cidade por VEJA COMER & BEBER CUIABÁ 2017/2018. Mais ampla que a matriz do CPA 1, a unidade da Avenida Miguel Sutil tem ainda um playground convidativo para as crianças. Ambas dividem o mesmo cardápio, que destaca peixes da região. A refeição pode começar com isca de jacaré (R$ 55,00, para três pessoas) e cerveja Original (R$ 12,00). Em seguida, a peixada de pacu reúne filé e ventrecha do peixe fritos, mojica, arroz, pirão, vinagrete e salada (R$ 130,00, para três pessoas). Há ainda as versões inteiras e recheadas com farofa de couve, na brasa, de matrinxã (R$ 115,00) e piraputanga (R$ 79,00, para dois). Os pescados chegam com arroz, pirão, vinagrete e salada. De sobremesa, tem furrundu e doce de caju (R$ 10,00 cada um). Avenida Ribeirão Preto, Q. 07, C1, CPA 1, 65-3641-2584 e 65-3641-0808 (190 lugares). 11h/14h e 18h/0h (dom. e seg. só almoço). Avenida Miguel Sutil, 4200, Jardim Guanabara, 65-3054-0606 (270 lugares) 11h/14h e 18h/0h (dom. só almoço. fecha seg.). Aberto em 1983. $$

Sabor Cuiabano

Do hábito de limpar os peixes e cozinhar veio a ideia de abrir o restaurante, que fica à margem do rio Cuiabá e serve rodízio de receitas feitas com pescados. Mujica de pintado, filé de pintado frito, ventrecha de pacu e piraputanga frita são alguns dos pratos, que podem vir acompanhados de farofa de banana, arroz, vinagrete e pirão. O serviço custa R$ 50,00 por pessoa. Para beber, a caipirinha sai por R$ 15,00. No arremate, é oferecida rapadura como cortesia. Rua Antônio Dorileo, 2010, São Gonçalo Beira Rio, 65-3661-0050 (250 lugares). 11h/14h (sáb., dom. e feriados até 16h). Aberto em 2005.$

Só Pêra

A piraputanga assada na brasa, sem espinho, recheada com cebola afogada é a especialidade da casa. A receita é de João Pedroso de Barros Filho, que há mais de 30 anos abriu o restaurante, hoje administrado por sua filha, Patrícia Barros de Merlo. Para uma pessoa, o peixe sai por R$ 38,00. Cobrados à parte, a porção de arroz, pirão, vinagrete e farofa de banana custa R$ 13,00 e cumpre o papel de acompanhamento. Mais substanciosa, a peixada satisfaz duas pessoas, ao preço de R$ 65,00. Rua Manoel Garcia Velho, 582, Bandeirantes. 65-3321-0624 (100 lugares). 11h/14h (seg. a sáb. também jantar 18h/0h). Aberto em 1986.$

Ximba na Manga

Com dezenove anos de tradição, o forte da casa é o rodizio, no qual estão inclusos pacu e pintado fritos, pintado grelhado com alcaparras, mujica de pintado, arroz, pirão e farofa de banana (R$ 47,00 por pessoa). Além do serviço, há também opções à la carne, como a peixada ximba na manga, com arroz, pirão, mujica de pintado, pacu e pintado fritos, farofa de banana e salada (R$ 62,00, para dois). A caipirinha de limão (R$ 10,00) refresca a refeição. Avenida São Sebastião, 2045, Popular, 65-3623-7348, (70 pessoas). 11h/14h (sáb. e dom. até 15h). Aberto em 1996. $$