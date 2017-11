As melhores padarias de Fortaleza

O roteiro a seguir, com vinte endereços, integra a edição digital de VEJA COMER & BEBER FORTALEZA 2017/2018:

Pâine Panificação Artesanal & Cafeteria: eleita melhor padaria pelo júri

O que a paixão por bons pães não faz? Tão logo desembarcaram em Fortaleza para ficar, em fevereiro do ano passado, o mineiro Thiago Lima e a russa Irina Chuprunova sentiram falta de padarias iguais às que frequentavam na Europa, onde se conheceram e passaram os dois últimos anos. “A solução foi abrir uma nossa”, brinca Irina, num português ainda polvilhado de sotaque russo. Formado em gastronomia, Thiago aprofundou-se no universo da panificação antes de inaugurar o negócio, sete meses depois. Instalada no imóvel em que vive o casal (é preciso tocar um sino para que o portão de ferro seja aberto), a padaria produz só pães sem aditivos químicos e com fermentação natural. As farinhas utilizadas são a francesa Bagatelle e a italiana Caputo. Para viagem, são bem disputados o pão que leva trigo-sarraceno (R$ 35,00 o quilo) e o de centeio, apelidado de russo (R$ 27,50 o quilo). Preparadas na hora, dez inventivas bruschettas individuais são boas pedidas para o café da manhã. A inverno russo combina salmão defumado e guacamole (R$ 23,50). A paris une queijo fresco, salame, bacon defumado e ovo poché (R$ 15,50). Os croissants podem vir à mesa recheados de queijo brie e geleia de damasco (R$ 15,80) ou carne de sol desfiada com cebola-roxa, queijo de coalho e molho bechamel (R$ 15,50), entre outras opções. A lista de bebidas quentes inclui do tradicional expresso (R$ 4,50) ao açucarado cappuccino com borda de Nutella (R$ 9,50). Rua Castro Monte, 899, Varjota, ☎ 3267-3566 (50 lugares). 9h/19h (sáb. 8h/17h; dom. 8h/12h; fecha seg., ter. e primeiro dom. de cada mês). Aberto em 2016.

2º lugar: MonteCarlo

O croissant (R$ 4,29) é o carro-chefe da casa de inspiração francesa. Com recheio de Nutella, ele passa a custar R$ 7,90. Também entre os sucessos, o pão seigle rustique, de fermentação natural leva farinhas branca e integral, nozes e uvas-passas (R$ 4,99). A chamada linha de bolos da vozinha inclui banana com farinha de rosca (R$ 20,90), o mais vendido. Diariamente, monta bufê de café da manhã, com cerca de vinte itens (R$ 19,90 o quilo durante a semana e R$ 29,90 aos sábados e domingos). À noite, a casa serve sushi, também por peso (R$ 83,90 o quilo). Avenida Senador Virgílio Távora, 820, Meireles, ☎ 3264-2356 (90 lugares). 24 horas. Aberto em 1998.

3º lugar: La Brasilerie

Além de padaria, o endereço reúne doceria, empório e sorveteria. Entre os itens de panificação estão o la brasilerie, brioche com jerimum, carne de sol e parmesão (R$ 47,90 o quilo), o pão de leite (19,90) e o carioquinha (R$ 12,90). Para beber, o café à la brasilerie leva expresso, leite e rapadura (R$ 7,90, 200 mililitros). Dos sessenta gelados produzidos na casa, o de banana frita é campeão de pedidos (R$ 11,90, uma bola; R$ 15,90, três bolas). Rua Tibúrcio Cavalcante, 736, Meireles, ☎ 3114-1434 (120 lugares). 6h/22h. Aberto em 2015.

Babette Bistrot e Pães

Além do trivial carioquinha (R$ 12,29 o quilo), os fornos da casa assam croissant, que pode ser recheado com frango, queijo ou chocolate (R$ 38,00 o quilo). Também se destaca o bolo indiano, de leite condensado com canela (R$ 27,99 o quilo). Bolos chamados funcionais, de maracujá ou banana, são preparados com farinha de rosca, leite desnatado e açúcar demerara (R$ 39,90 cada um). O endereço passou a montar bufê no almoço (R$ 48,90 o quilo durante a semana e R$ 55,90 aos sábados e domingos). Rua Monsenhor Bruno, 458, Meireles, ☎ 3248-6065 (30 lugares). 6h/21h (dom. a partir das 7h). Aberto em 2013.

Casa Plaza Pães Especiais

Das mais de sessenta variedades, o pão do mestre, de fermentação natural, sem gordura, açúcar e aditivos químicos (R$ 26,10 o quilo), desponta na preferência da clientela. Na mesma linha, o pão d’ouro é recheado de amêndoas laminadas e coberto com licor Amaretto (R$ 46,78), enquanto o italiano (R$ 28,76 o quilo) passa por doze horas de fermentação. Da confeitaria saem doces vendidos por quilo, como o brownie de castanha (R$ 62,37) e a pipoca caramelizada e polvilhada com leite Ninho (R$ 47,99). Avenida Santos Dumont, 5570, Cocó, ☎ 3234-5353 (80 lugares). 6h/21h (dom. 7h/12h). Aberto em 1988.

Montmarttre

Tânia e Melissa Macedo são pioneiras na elaboração de pães artesanais em Fortaleza. Para esta temporada, mãe e filha inovaram com a baguete francesa, sem aditivos (R$ 25,70 o quilo), e com o pão de fôrma sete cereais de fermentação lenta, que leva açúcar mascavo (R$ 16,30 o quilo). Entre os sanduíches, a novidade é o lê tombe durrecheado, com carne moída e ovo temperado com vinho e especiarias no pão carioquinha (R$ 11,00). Avenida Júlio Abreu, 175, lojas 2, 3 e 4, Aldeota, ☎ 3267-9490 (120 lugares). 6h/21h (dom. 8h/21h30). Aberto em 1987. Aqui tem iFood.

Neiva Terceiro

A marca paulistana chegou a Fortaleza como indústria de panificação antes de abrir as portas para o consumidor final. Pães artesanais e congelados compõem a oferta, caso do pão de jerimum com carne de sol e rapadura (R$ 88,00 o quilo) e do português, que leva recheio de bacalhau e toque de azeite (R$ 85,00 o quilo). O pão de coco com camarão (R$ 88,00 o quilo) figura entre as novidades. Apreciadores de vinho escolhem entre setenta rótulos, como o espumante gaúcho Cave Geisse (R$ 146,00). No almoço, o endereço serve pratos executivos, a exemplo do filé ao gorgonzola (R$ 39,00). Rua Bárbara de Alencar, 2056, Aldeota, ☎ 3268-3565 (40 lugares). 9h/18h (sáb. até 17h, fecha dom. e seg.). Aberto em 2009.

Padaria Contrigo

Renovado a cada ano, o cardápio chega aos 3 000 itens. Afora o trivial carioquinha (R$ 11,55 o quilo), o pão de milho (R$ 23,00 o quilo) disputa a preferência da clientela. A linha de focaccias reúne versões como calabresa e frango (R$ 38,00 o quilo). O endereço também monta bufê de café da manhã (R$ 30,90 o quilo), almoço e jantar (R$ 53,90 o quilo). Avenida Júlio Ibiapina, 291, Meireles, ☎ 3242-7426 (80 lugares). 6h/21h30 (dom. 7h/20h). Aberto em 1989.

Padaria Estrela

Há mais de setenta anos a casa inaugurada pela família Brandão produz pães a partir da receita tradicional, apenas com água, farinha de trigo e fermento. Só do carioquinha saem cerca de 3 000 unidades por dia, mas também há pão de cachorro-quente e pão bola (todos por R$ 10,00 o quilo). Polvilhado com coco ralado, o pão de coco sai por R$ 3,00 cada um. Entre os bolos caseiros, têm boa saída o formigueiro (R$ 10,00 a unidade) e o de milho (R$ 12,00). Rua Rufino de Alencar, 121, centro, ☎ 3231-2479 (32 lugares). 6h/11h e 14h/18h30 (sáb. 6h/11h e 13h30/17h, fecha dom.) Aberto em 1957.

Panificadora Nogueira

A panificadora está com a família Nogueira há 79 anos. As especialidades portuguesas fazem parte da história da casa e incluem o icônico pastel de nata (R$ 4,00 a unidade). À base de coco e leite condensado, a rosca húngara é novidade (R$ 19,90 o quilo), assim como a rosca de provolone com calabresa (R$ 35,00 o quilo). O carioquinha sai a R$ 10,99 o quilo. A casa monta bufês por quilo para café da manhã e da tarde (R$ 34,90) e de almoço (R$ 38,90). Rua Padre Pedro de Alencar, 244, Messejana, ☎ 3276-6061 (60 lugares). 5h30/21h30 (dom. 6h/13h). Avenida Alberto Craveiro, 2222, Castelão, ☎ 3295-5565 (120 lugares). 6h/21h (dom. até 17h). Aberto em 1938.

Portugália

Os carioquinhas frescos (R$ 11,90 o quilo) continuam sendo os produtos mais vendidos. Mas a linha de pães chamados light, à base de farinha integral e sem açúcar, também vem fazendo sucesso. Aveia, multigrãos, centeio e linhaça custam R$ 19,90 o quilo. Na seção de confeitaria, as tortas ganham versões como brigadeiro, limão, sonho de valsa, prestígio e leite Ninho (R$ 39,90 o quilo). Diariamente a casa monta bufê de café da manhã com vinte itens (R$ 29,90 o quilo). Rua Professor Otávio Lobo, 755, Cocó, ☎ 3249-2662 (120 lugares). 6h/22h (dom. 7h/14h). Aberto em 2007.

SALGADOS

Lanlan Salgaderia

Há quinze anos, Erlânio Paulino Cavalcante decidiu servir coxinhas em sua locadora de jogos de videogame, como forma de aumentar os lucros. Hoje, a casa tem três endereços procurados pelos salgadinhos fritos na hora. Coxinha de frango com requeijão e rissole de carne de sol com queijo de coalho (R$ 6,00 cada um) estão entre os mais pedidos. Também fazem sucesso as minicoxinhas de frango, presunto e queijo, em porções mistas ou de apenas um sabor (R$ 5,00, com quinze unidades). Rua Leonardo Mota, 1480, L-01, Aldeota, ☎ 3103-0099 (10 lugares). 11h/22h. Rua Alberto Magno, 1374, Montese, ☎ 3013-6442 (10 lugares). 10h/22h (dom. a partir das 11h). Shopping Parangaba, ☎ 3031-1552. 10h/22h (dom. a partir das 11h). Aberto em 2002.

Noélia Doces e Salgados

A marca começou pelas mãos de Noélia Fontenelle, que produzia quitutes para os aniversários da família. Hoje, os preferidos da vitrine são a coxinha de frango (R$ 5,90 a unidade e R$ 42,00 o cento) e o canudão com creme de frango (R$ 3,60 cada um ou R$ 44,00 o cento). Docinhos de festa, como brigadeiro e casadinho, saem a R$ 2,70 a unidade e R$ 50,00 o cento. Rua Antônio Correia Lima, 3446, Montese, ☎ 3036-7650 (30 lugares). 8h/20h (dom. 9h/19h). Rua Lídia Brígido 390, Parque Manibura, ☎ 3239-2739 (60 lugares). 8h/21h (dom. a partir das 11h). Aberto em 1980.

ROTISSERIA

Pastifício Primo

A cozinha produz diariamente massas para ser finalizadas em casa. Entre as versões recheadas, a mais popular é o saccottini de carne de sol com queijo de coalho e cebola caramelada (R$ 69,90 o quilo). Disputa a preferência do público o ravióli preenchido com queijo brie mais damasco (R$ 89,90 o quilo). Nas poucas mesas do local, o cliente também experimenta receitas como o nhoque ao pomodoro (R$ 14,90) e a lasanha à bolonhesa (R$ 19,99). Rua Desembargador Leite Albuquerque, 350, Aldeota, ☎ 3023-2520 (10 lugares). 9h/21h (dom. até 15h). Aberto em 2014. Aqui tem iFood.

TAPIOCAS

Café do Sertão

A varanda que fica atrás da loja abriga pavões, galinhas e patos. Preparadas na hora do pedido, as tapiocas são cobradas de acordo com o número de ingredientes que vão no recheio: R$ 9,90 com um, R$ 11,90 com dois e R$ 12,90 com três. A combinação mais pedida é a de queijo de coalho com carne de sol. Outras especialidades da casa, a pamonha doce ou salgada sai por R$ 7,90, enquanto o bolo de queijo de coalho inteiro custa R$ 12,80. Feito com a goma da tapioca, o quitute atrai admiradores de outros bairros. Rodovia CE-040, 2159, quilômetro 5, Eusébio, ☎ 3260-3447 (120 lugares). 8h/22h. Aberto em 1998.

Centro das Tapioqueiras

No caminho para as praias do litoral leste, o espaço reúne 26 quiosques independentes que preparam cerca de oitenta versões de tapioca. A tradicional de coco custa, em média, R$ 4,00; a redonda coroada com queijo de coalho assado, R$ 8,00. Com carne de sol e queijo de coalho, pagam-se cerca de R$ 14,00. Entre as versões doces, faz sucesso a recheada com Nutella mais morango ou banana (R$ 16,00). Pratos regionais, como panelada (R$ 30,00) e galinha caipira (R$ 40,00), ambos para duas pessoas, são encontrados em algumas barracas. Avenida Washington Soares, 10215, Messejana, ☎ 3276-8580 (2.000 lugares). 6h/23h30. Aberto em 2002.

Empório da Tapioca

A loja da Virgílio Távora, com mesas ao ar livre, é preferida por famílias e grupos de amigos. No cardápio figuram 26 tipos de tapioca, como a de requeijão crocante, servida aberta com uma crosta do queijo (R$ 12,90). Há ainda com carne de sol (R$ 18,90) e com frango, milho e espinafre (R$ 15,90). Entre as versões doces, destaque para a tapioca de morango com Nutella (R$ 16,50). Avenida Monsenhor Tabosa, 1273, centro, ☎ 98140-9809 (30 lugares). 6h30/20h30. Avenida Senador Virgílio Távora, 303, loja 7, Dionísio Torres, ☎ 98118-5279 (70 lugares). 7h/21h. Aberto em 2015. Aqui tem iFood.

Tapioca O Osmar

Na ativa há 23 anos, o endereço é um dos responsáveis pela popularização da tapioca na cidade. Lideram os pedidos a de carne de sol com queijo de coalho (R$ 10,00) e a de ovo e queijo (R$ 5,50). Os quitutes podem ser finalizados com creme de leite, extrato de tomate e temperos como coentro e cebolinha. Aceita encomendas de minitapiocas para primeira comunhão, com leite de coco acrescido à goma (R$ 0,45 cada uma). Rua Pinto Madeira, 877, centro, ☎ 3231-1557 (36 lugares). 6h/10h30 e 14h/18h (sáb. só café da manhã; dom. e feriados só café da manhã até 11h). Rua Nunes Valente, 644, Meireles, ☎ 3244-5848 e 98919-9151 (120 lugares). 6h/10h30 e 14h/18h30 (dom. e feriados só café da manhã até 11h). Aberto em 1994.

Tapiocaria e Restaurante no Sertão

Em um espaço com lojinha de artesanato e produtos artesanais, são preparados mais de 25 tipos de tapioca. As mais pedidas entre as recheadas são as de queijo de coalho com carne de sol ou com frango (R$ 13,00 cada uma). A tradicional redonda regada a leite de coco, sem cobertura, também figura entre as favoritas (R$ 3,00), mas é possível adicionar Nutella (R$ 12,00). No almoço, a casa serve galinha ao molho (R$ 55,00) e carneiro ao molho (R$ 48,90). Ambos acompanham arroz, cuscuz e pirão e servem três pessoas. Rua Santo Antônio, 540, CE-090, quilômetro 1, Caucaia, ☎ 3342-1862/7253 (250 lugares). 6h/21h40. Aberto em 2008.

Wrapioca

Na casa, a goma de tapioca é misturada a queijo e recebe recheios como frango, ricota e tomate (R$ 20,00), e carne de sol com queijo de coalho (R$ 22,00). Opções fit, a omelete caprese leva queijo minas light e tomate (R$ 24,00), enquanto a coxinha low carb assada tem massa de abóbora e farinha de castanha-do-pará (R$ 15,00). Para beber, suco verde com abacaxi, laranja, manjericão, couve, hortelã e gengibre (R$ 10,00). Shopping Gold Mall. Rua Barbosa de Freitas, 1040, Aldeota, ☎ 3104-1111 (30 lugares). 17h/21h30 (fecha dom.). Aberto em 2015. Aqui tem iFood.