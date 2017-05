As melhores espetarias de Cuiabá

A lista a seguir integra a edição digital de VEJA COMER & BEBER Cuiabá 2017/2018, apresentado pelo Santander lançada em maio/2017:

Barbecue Espetaria

O visual das guarnições anuncia o apuro no preparo das carnes, seja no espetinho de madeira, seja nos cortes nobres. Na preferência dos clientes reinam o filé-mignon coberto por catupiry e salpicado com alho (R$ 31,50) e a carne serenada diária e artesanalmente, embebida na manteiga de garrafa (R$ 31,90). Mais em conta, o palitinho de barbecue de carne mais mandioca sai a R$ 13,00. Para beber, cervejas 1500 e Original de 600 mililitros chegam às mesas por R$ 11,50 cada uma. Às segundas e terças a casa trabalha com rodízio de carnes variadas no espetinho simples (R$ 24,90 por pessoa). Avenida Itália, 1253, Alpha Mall 2, 65-2127-9597 (60 lugares). 18h/23h (fecha dom.). Aberto em 2015.

Celeiro Espetos e Mais

O bar ficou em segundo lugar na categoria de melhor espetaria segundo o júri de VEJA COMER & BEBER CUIABÁ 2017/2018. Cortes de gado angus de frigorífico próprio são usados nos espetinhos da casa. A novidade deste ano no cardápio são os espetos em tiras, que substitui a tradicional carne em cubos por um pedaço inteiro com 220 gramas. O de chuck beef vem acompanhado por farofa crocante, mandioca cozida na manteiga e molho chimichurri (R$ 21,00). Para variar, há opções como o grill de legumes selecionados conforme a estação e servido com patê de ricota (R$ 10,00) e o espeto de pintado casado com banana-da-terra cozida na casca e vinagrete de tomate italiano (R$ 16,00). Rua Brigadeiro Eduardo Gomes, 280, Popular, 65-2136 5036 (62 lugares). 17h30/0h (fecha dom.). Aberto em 2016.

Cheba Grill

O proprietário Ademir Botelho, o Cheba, recebe os clientes em uma modesta varanda, como se estivesse a servir um churrasco na sua casa. Além de seu carisma, contam pontos para o sucesso do lugar o cardápio com preços atrativos. A picanha com três fatias generosas – com vinagrete, mandioca, farofa e arroz – custa R$ 24,50. O espeto de coxa e sobrecoxa desossadas, temperadas com mostarda sai a R$ 15,50. Outra pedida é o pão de alho temperadinho, por R$ 10,00. As cervejas, entre elas a Original (R$ 10,00, 600 mililitros) chegam no ponto, exibindo a camada esbranquiçada de gelo na garrafa. Rua Presidente Afonso Pena, 1096, Morada do Sol, 65-2136-7688 (80 lugares). 18h/0h (fecha sáb. e dom.). Aberto em 2000.

Chuvisco

Entre os pontos de encontro mais populares de Cuiabá, as espetarias pipocam na cidade e reúnem diferentes tipos de público, de grupos de amigos a famílias numerosas. Por esses motivos, Maria Madalena Minetto e Marco Musis, ela catarinense e ele cuiabano, se orgulham de ostentar uma clientela fiel. Inaugurada há 23 anos, a espetaria do casal foi escolhida a melhor da capital pelo júri de VEJA CUIABÁ COMER & BEBER 2017/2018, cuja eleição não poderia deixar de contemplar esse tipo de estabelecimento, tão querido na capital mato-grossense. No amplo salão da casa campeã, reformado recentemente, distribuem-se as mesas, um playground convidativo e a churrasqueira a carvão, capitaneada por Paulo Roberto Carvalho e Gonçalino Rodrigues. Antes de serem levados a ela, os espetos são temperados por Maria Madalena apenas com alho e sal. Entre as doze versões do menu, destacam-se o de picanha (R$ 31,50, individual, e R$ 55,00, para duas pessoas), o de alcatra (R$ 19,80) e o de filé-mignon (R$ 21,80). Também fazem sucesso os espetos de frango e de porco, como a coxa e sobrecoxa (R$ 23,00, individual, e R$ 43,50, para dois) e a linguiça apimentada (R$ 19,80). As mesmas guarnições acompanham todos eles: arroz, farofa, mandioca cozida e vinagrete. Aos sábados, o rodízio de feijoada (R$ 29,80) é alternativa aos espetos. Entre as bebidas, cervejas Brahma (R$ 8,80) e Original (R$ 11,00) geladas tem boa saída. Avenida Senador Filinto Müller, 1661, Quilombo, 65-3621-1128 (240 lugares). 18h/0h (sáb. 11h/23h, fecha dom. e seg.). Aberto em 1994.

Cortez Grill

Famílias costumam ocupar as mesas do lugar, que conta com um playground. A chapa de picanha (R$ 59,50) de novilho precoce, chega em porção de 500 gramas, com cebola e cobertura de mussarela. Arroz, batata frita, mandioca frita e cozida na manteiga, farofa de toucinho e vinagrete acompanham o prato para dividir. Entre as porções, as que mais saem são as de filé-mignon e de ventrecha de pacu. Às sextas e aos sábados, a casa tem música ao vivo e cobra couvert artístico de R$ 3,95 por pessoa. Avenida Agrícola Paes de Barros, 1030, Verdão, 65-3028-5700 (lugares). 18/23h. Mais um endereço. Aberto em 2009.

Espeto no Prato

As carnes são preparadas em churrasqueira tradicional, com brasa de carvão de serraria da roça. O espeto de filé tem os cubos de carne intercalados com tomate, cebola e bacon (R$ 20,95). Outra alternativa para acompanhar a cerveja Itaipava Pilsen (R$ 9,50, 600 mililitros) é o espeto de mussarela de búfala (R$ 16,95). Dos pratos, um combina cortes de contrafilé, lombo de porco, coxa e sobrecoxa desossada e linguiça calabresa. A refeição, suficiente para dois, custa R$ 48,94 e chega à mesa na companhia de arroz, vinagrete, farofa, pão e mandioca cozida, servida quase derretida, que é cultivada na zona rural de Cuiabá. Rua Tenente Eulálio Guerra, 295, Araés, 65-3322-9185 (250 lugares). 17h/0h (fecha dom.). Aberto em 1992.

Espeto Popular

As especialidades da casa localizada nas imediações da concorrida Praça Popular são os espetos e grelhados na brasa. O de filé com bacon (R$ 29,90) chega com arroz branco, mandioca, vinagrete e farofa de alho. Uma alternativa mais em conta, é o “espeto de gato”, que vem apenas com mandioca e custa R$ 13,90. Já a picanha tradicional, campeã dos pedidos entre as opções de grelhados, custa R$ 62,00 para duas pessoas, com os mesmos acompanhamentos mais feijão tropeiro e cebola empanada. Como manda a etiqueta do cuiabano, a cerveja gelada costuma escoltar os cortes de carne. Rua Brigadeiro Eduardo Gomes, 482, Goiabeiras, 65-3622 5335. 18/0h (fecha dom.). Aberto em 2005.

Mineiro Grill

Dedica-se a servir churrasco acompanhado de receitas de sotaque mineiro. Guarnecidos de feijão-tropeiro, farofa de alho, mandioca e vinagrete, chegam no espeto filé (R$ 27,50) e alcatra (R$ 24,50). A picanha completa, com 600 gramas de carne e os mesmos acompanhamentos, sai por R$ 64,00. De quinta a sábado, quando o lugar tem música ao vivo, há cobrança de couvert artístico (R$ 3,00 por pessoa). Rua Presidente Joaquim Manoel Murtinho, 130, Boa Esperança, 65-3054-2112 (140 lugares). 18h/23h30 (fecha seg.). Aberto em 2015.

Moinho Espeto

O bar ficou em terceiro lugar na categoria de melhor espetaria segundo o júri de VEJA COMER & BEBER CUIABÁ 2017/2018. Ex-garçom de uma churrascaria no Paraná, Antônio Augusto Sá começou a fazer espetinhos nas festas de família. E foi com essa receita que seu estabelecimento, inicialmente uma loja de conveniência, tornou-se uma espetaria com mais de vinte anos de tradição. Arroz, mandioca e vinagrete acompanham o espeto de filé (R$ 25,00), a picanha de novilho precoce (R$ 35,00) e também o famoso bolinho de carne, que leva contrafilé, picanha, cupim e coxão mole e duro (R$ 18,00, com quatro unidades). Pedida suficiente para quatro pessoas, a carne de sol é feita na casa e custa R$ 60,00, com as mesmas guarnições. Avenida Jornalista Arquimedes Pereira Lima, 2845, Boa Esperança, 65-3664-3763 (130 lugares). 18h/0h (sáb. 11h/18h, fecha dom.). Aberto em 1994.

Prime Espetos

Não é à toa que a esquina mais movimentada do pacato bairro residencial Jardim Guanabara fica neste endereço. Ali são preparados e servidos generosos espetos em dezenove versões. Todos são acompanhados com guarnições de arroz, mandioca cozida, vinagrete e farofa. Os espetos individuais têm, em média, 350 gramas. Alcatra (R$ 25,90), contrafilé (R$ 25,90) e picanha (R$ 34,90) são os mais pedidos. Mas ainda há as combinações de bacon com filé-mignon (R$ 31,90) e os de lombinho de porco e de filé de frango (R$ 26,90 cada um). Rua Eurícles Mota, 261, Jardim Guanabara, 65-99249-5992 (110 pessoas). 18h/0h (fecha dom.). Aberto em 2002.

Sabor Mil

Fica em uma região nobre do centro de Cuiabá, não muito distante da badalada Praça Popular. A especialidade da casa são os grelhados. A R$ 45,00, a bandinha de pacu, com pirão, farofa de cebola na manteiga, vinagrete e mandioca cozida, serve duas pessoas. Para a entrada, vale pedir o queijo de coalho com mel (R$ 12,00). A cerveja Itaipava Premium pode ser long neck (R$ 7,00) ou de 600 mililitros (R$ 11,00). Avenida São Sebastião, 2175, Popular, 65-3624-0704 (70 pessoas). 17h/23h (fecha dom.). Aberto em 1998.