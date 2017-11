As melhores docerias em Manaus

O roteiro a seguir, com dez estabelecimentos, integra a edição de VEJA COMER & BEBER Manaus 2017/2018:

Miss Doçura: eleita pelo júri como a melhor doceria

Atrás do salão, com delicado papel de parede floral, fica a cozinha, verdadeira alma da doceria, eleita a melhor da cidade pelo júri de VEJA COMER & BEBER. Sob o comando da proprietária e chef pâtissière Érika Rodrigues, saem dali doces de inspiração francesa, tortas criadas com base em sobremesas locais e pães artesanais, outro carro-chefe da casa. Formada em gastronomia pelo Senac, em São Paulo, e com cursos em Paris, Érika logo descobriu a predileção por receitas açucaradas. Na vitrine, os coloridos macarons aparecem em doze versões — brigadeiro, leite Ninho, café e baunilha costumam esgotar mais rápido (R$ 4,00 cada um). Lado a lado com o docinho francês estão a torta indiana, de pão de ló adoçado com açúcar mascavo, canela e recheio de brigadeiro branco (R$ 60,00 o quilo), e o bolo tentador, massa branca amanteigada com recheio de baba de moça e doce de leite (R$ 60,00 o quilo). A marca, que mantém unidades nos hospitais Check Up (em Adrianópolis) e Samel (no centro), também é famosa pelas delícias salgadas: antes de partir para a sobremesa, a dona sugere o sanduíche croque-monsieur (R$ 21,00). Para levar para casa, uma estante exibe pães, a exemplo da baguete com parmesão (R$ 14,00 o quilo). Avenida Guilherme Paraense, 464, Adrianópolis, ☎ 3307-0839 (44 lugares). 7h/20h (fecha dom.). Aberto em 2012.

2º lugar: Lulu Pães e Doces

A especialidade da casa são os doces bem açucarados, a exemplo da torta de banana frita com creme de baunilha, doce de leite e merengue (R$ 14,00 a pequena e R$ 17,00 a grande) e do cookie com gotas de chocolate meio amargo, servido em uma panelinha, com calda quente de brigadeiro e sorvete de baunilha (R$ 18,00). O leite da vovó leva leite vaporizado, doce de leite e canela (R$ 8,00). Hit entre os salgados, a coxinha de frango com catupiry sai por R$ 7,00. Rua Rio Itannana, 435, Vieiralves, ☎ 98821-3339 (35 lugares). 8h/19h (dom. 8h/11h30). Aberto em 2015.

3º lugar: Gaby Harb Cupcake

Os bolinhos preparados pela confeiteira saem em vinte sabores. Os de chocolate belga, leite em pó com Nutella e morango com brigadeiro figuram entre os mais pedidos (R$ 8,00 cada um). Vendido em fatias, o bolo red velvet, com recheio e cobertura à base de cream cheese (R$ 12,00), vai bem com o café expresso (R$ 6,00). Entre os salgados, tem coxinha de frango e rissole de carne com cheddar (R$ 10,00 cada um). Avenida Jornalista Umberto Calderaro Filho, 992, Adrianópolis. ☎ 98464-7117 (20 lugares). 12h/19h (seg. a partir das 14h; e dom. 8h/11h30). Aberto em 2012.

Castelo de Açúcar

Na vitrine, o bolo de brigadeiro cremoso com calda de chocolate (R$ 12,00 a fatia) disputa espaço com a torta de brigadeiro branco polvilhada com cacau (R$ 17,00 a fatia). Salgados como a coxinha de frango com requeijão e a empada de camarão (R$ 12,00 cada um) saem na companhia de café com leite (R$ 6,00) ou de soda italiana, à base de xarope de fruta, água com gás e gelo (R$ 8,00; 350 mililitros). Avenida Rio Mar, 200, Nossa Senhora das Graças, ☎ 98117-3700 (15 lugares). 13h/19h (dom. a partir das 15h; fecha seg.). Aberto em 2017.

Cats Torteria

Em fatia, a torta gelada sensação, com massa de pão de ló e recheios de morango e chocolate, custa R$ 9,00 — inteira, dá para trinta pessoas e sai por R$ 145,00. Com massa de biscoito, a torta de doce de leite e coco crocante (R$ 9,00 a fatia) acompanha café coado com leite (R$ 3,50). O pastel de forno recheado com queijo de coalho e carne-seca (R$ 6,50) faz parceria com o suco natural de taperebá, em copão de 500 mililitros (R$ 8,00). Rua Joaquim Nabuco, 1180, centro, ☎ 3232-5179 (46 lugares). 8h/20h (sáb. 9h/13h; fecha dom.). Aberto em 1999.

Fragole

Parte dos quitutes expostos no balcão passa pela balança. É o caso do bolo de churros, de pão de ló com doce de leite (R$ 100,00 o quilo) e do empadão de carne-seca (R$ 80,00 o quilo). Já o brigadeiro de leite em pó tem preço unitário (R$ 2,00), assim como a coxinha de camarão (R$ 14,00). Na xícara, a clientela escolhe entre o café expresso (R$ 6,50) e o cappuccino gelado, que leva sorvete de chocolate, café, canela e chantili (R$ 20,00). Rua Acre, 164, Vieiralves, ☎ 3584-5973 (30 pessoas). 9h/20h (dom. 11h30/17h30). Aberto em 2006.

Sonho de Bolo

Todos os dias, ao menos cinco tipos de bolo aparecem na vitrine. Os de castanha-da-amazônia e de doce de leite com banana frita (R$ 8,00 cada fatia) são boas companhias para o café expresso (R$ 5,00). No rol dos salgados, sobressai a quiche de espinafre (R$ 6,00).Vendido inteiro (R$ 130,00), na medida para vinte pessoas, o naked cake com recheio de brigadeiro branco pode levar morango ou damasco. Avenida Via Lactea, 9, Conjunto Morada do Sol, Aleixo, ☎ 3877-0425 (24 lugares). 8h/19h (fecha dom.). Aberto em 2015.

Tortas e Tortas

A rede, fundada há dezessete anos na Chapada, cresceu e já dispõe de sete unidades. Todas operam com o mesmo menu, no qual são listadas mais de quarenta variedades de torta doce. A que alterna camadas de pão de ló de chocolate, doce de leite, musse de chocolate e morango (R$ 10,00 a fatia) é disparado a preferida da clientela, seguida de perto pela torta de bombom Sonho de Valsa (R$ 9,70). Café com leite (R$ 6,00) e suco natural de cajá (R$ 9,00) acompanham os pedidos. Sucesso entre os salgados, o croquete de bacalhau sai por R$ 8,75. Avenida Darcy Vargas, 729, Chapada, ☎ 3657-8288 (60 lugares). 8h/20h. Mais seis endereços. Aberto em 2000.

CHOCOLATES

Ateliê Talita Avelino

Além de vender docinhos por encomenda, Talita Avelino serve suas criações no salão. A caixinha de chocolate ao leite belga Callebaut, recheada com brigadeiro e crocante de frutas secas (R$ 4,20), está entre as mais pedidas. Também dá para provar aqui os sorvetes da Fiori di Latte, marca fundada por Talita ao lado do marido, Caio Michiles, e premiada nesta edição. Entre as pedidas salgadas, o sanduíche caprese (R$ 15,00) reúne mussarela de búfala, tomate e rúcula na ciabatta e pode fazer par com o café trufado com Nutella na borda (R$ 7,75 o pequeno; R$ 8,50 o grande). Avenida Mário Ypiranga, 1506, Adrianópolis, ☎ 98137-6666 (30 lugares). 10h/19h (fecha dom.). Aberto em 2012.

Bombons Finos da Amazônia

Frutas nativas extraídas da Floresta Amazônica são combinadas aos chocolates. O bombom recheado com geleia de cupuaçu é vendido por unidade (R$ 2,50) ou em embalagem artesanal, feita com a casca do cupuaçu (R$ 22,00, cinco unidades). Recém-lançado, o tablete de chocolate de 100 gramas, com recheio de geleia de açaí, sai por R$ 9,00. Avenida Buriti, 3104, Distrito Industrial, ☎ 3236-2610. 7h/17h (fecha sáb. e dom.). Mais quatro endereços. Aberto em 1998.