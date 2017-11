As melhores docerias de Salvador

O roteiro a seguir, com dezoito estabelecimentos, integra a edição de VEJA COMER & BEBER Salvador 2017/2018:

Confeitaria Priscilla Diniz: eleita pelo júri a melhor doceria

Administradora por formação, Priscilla Diniz, 34 anos, recorreu ao caderno de receitas da avó para sua estreia na cozinha. Os primeiros bolos, brigadeiros e ovos de Páscoa, feitos em 2001, eram vendidos apenas por encomenda. Dali em diante, em sociedade com o irmão, Alberto Diniz, sua marca cresceu e, depois de funcionar por um tempo junto a uma loja de roupas, ganhou um endereço próprio na Pituba. Em funcionamento desde 2016, o espaço, decorado em tons de rosa, a cor preferida da proprietária, abriga uma vistosa vitrine. Ficam expostas ali algumas das especialidades da confeiteira, caso das tartelettes (R$ 13,50 cada uma), em versões de morango e de Ovomaltine, por exemplo. Também atraem o olhar as tortas, entre elas a amoreo (R$ 17,00 a fatia e R$ 160,00 a inteira), que traz bolo de chocolate, brigadeiro branco e pedaços de biscoito Oreo intercalados. Criação de Priscilla, o carro-chefe do lugar leva o nome de carmelita (R$ 5,50 cada uma) e consiste em brigadeiro moldado em forma de flor delicadamente apoiado sobre um disco de biscoito amanteigado. Diariamente ficam disponíveis cerca de oito sabores do docinho, como chocolate amargo, pistache e frutas vermelhas. Qualquer um deles faz bom par com a xícara de expresso (R$ 7,00). Aos domingos, das 8h30 às 12h, entra em cena um cardápio de café da manhã, com sugestões como o cuscuz de milho com manteiga de garrafa e ovos mexidos (R$ 8,00). Está prevista para novembro a abertura da primeira filial da marca, no Shopping Barra. Rua das Rosas, 78, Pituba, ☎ 3379-4252 (47 lugares). 11h/20h (dom. a partir das 8h30). Aberto em 2014.

2º lugar: Doces Sonhos

Na unidade-conceito, localizada na Avenida Paulo VI, é servida uma linha de doces sem glúten e sem lactose, a exemplo da delícia de coco, bolo cremoso de coco com recheio de goiabada (R$ 15,30 a fatia) e do brigadeiro de whey, feito com whey protein (R$ 6,80 a unidade). Para quem não tem restrição alimentar, o brigaball leva brigadeiro de chocolate belga e recheio líquido de leite condensado (R$ 6,30 a unidade). Para beber, vai bem o cappuccino gelado batido com leite e gelo e decorado com calda de chocolate e chantili (R$ 10,50, 300 mililitros). Avenida Paulo VI, 1828, Pituba, ☎ 3270-4425 (54 lugares). 9h/21h (dom. 11h/21h). Mais sete endereços. Aberto em 2001.

3º lugar: Atelier Bombom

São quarenta receitas de doces, criadas pelos irmãos Lucas e Taís Pinheiro. Fazem sucesso as amêndoas cobertas com chocolate belga e recheadas de brigadeiro branco (R$ 3,50) e o mil-folhas de doce de leite (R$ 3,00). No cardápio, há também tortas e bolos, como o naked cake de limão com morango (R$ 85,00), que tem camadas de massa branca recheadas com creme de limão e pedaços de morango. Rua Manoel Barreto, 135, sala 201-B, Graça, ☎ 3321-6615 (4 lugares). 10h/17h (fecha dom. e seg.). Aberto em 2011.

Belle’s

Coxinha de morango, brigadeiro de churros ou de Nutella (R$ 4,50 cada um) são alguns dos docinhos que constam no cardápio da casa. Entre os salgados, destacam-se as opções que levam camarão: tapioca (R$ 5,20), empanada (R$ 5,20) e torta (R$ 15,10 a fatia). A doceria oferece ainda, entre 18h e 21h, um serviço de chá (R$ 65,00 por pessoa), que inclui cinco tipos de salgado, pãozinho delícia, quatro opções de doce e quatro bebidas. Rua Barão de Sergy, 37, Barra, ☎ 3264-0104 (60 lugares). 13h/19h (fecha dom.). Aberto em 1991.

Bolos das Meninas

Gostosuras como o bolo sensação (R$ 38,00 o quilo), feito com massa de morango e recheio e cobertura de brigadeiro de chocolate alpino, continuam agradando aos clientes. Mas as opções saudáveis ganham cada vez mais espaço no cardápio desta doceria. Hoje, fazem sucesso por lá o bolo sem glúten (R$ 23,00 o quilo), produzido apenas com arroz e coco, e o fit (R$ 25,00 o quilo), que leva batata-doce e é recheado com frango feito no óleo de coco. Rua Território do Acre, 159, Pituba, ☎ 3014-5701 (8 lugares). 8h30/19h30 (sáb. até 18h30). Mais três endereços. Aberto em 2013.

Brigadeiro Caseiro

O capricho e cuidado com detalhes pode ser notado tanto na decoração da casa como na apresentação dos doces. No cardápio, há quarenta sabores de brigadeiro, como paçoca e leite Ninho (R$ 1,59 a unidade). Os docinhos disputam a atenção dos clientes com os bolos, entre eles o brownie com casadinho, que leva recheio de brigadeiros tradicional e branco mais cobertura de leite Ninho (R$ 12,90 a fatia). Rua das Rosas, 179, Pituba, ☎ 3023-0412 (9 lugares). 9h/18h30 (seg. 12h/18h30; fecha sáb., dom. e feriados.). Aberto em 2015.

Café Garagem

Os docinhos de uva caramelada e tortinha de limão (R$ 3,80 cada um) competem com o morango coberto (R$ 4,40) na preferência da clientela. No café da manhã, o sabor nordestino toma conta do bufê com bolinho de estudante, cuscuz de milho, cuscuz de tapioca, queijo de coalho, entre outros itens (R$ 50,90 o quilo). A casa ainda oferece um bufê no almoço (R$ 57,90 o quilo), que serve uma inusitada feijoada de frutos do mar, feita com feijão-branco, mexilhões, lula e camarão. Avenida Araújo Pinho, 37, Canela, ☎ 3245-4064 (68 lugares). 9h/19h (sex. 9h/18h, sáb. 10h/14h, fecha dom.). Aberto em 1977.

Dolce Vila

A torta que intercala discos de sequilho e brigadeiros de leite Ninho e Nutella (R$ 14,90 a fatia) é um dos destaques da ala açucarada. Antes, dá para pedir o inusitado bem-casado de camarão (R$ 16,90). Entre as bebidas, destacam-se o chá da casa (R$ 12,00 o bule de 400 mililitros), uma infusão de gengibre, mel e casca de laranja, e o café latte com Nutella (R$ 14,90). Ampliado recentemente, o cardápio passou a contar também com saladas. Rua Professor Sabino Silva, 836, Jardim Apipema, Ondina. ☎ 4141-6264 (30 lugares). 9h/20h (sáb. 9h/18h; fecha dom.); Avenida Oceânica, 2400, Ondina, ☎ 3561-7679 (40 lugares). 8h/21h (dom. 11h/19h). Aberto em 2009.

Ganache Doçaria

A rede é famosa pelas tortas doces, como a de limão (R$ 16,90 a fatia ou R$ 135,00 a torta inteira), que leva bolo branco, creme de limão, disco de sequilho fino e chocolate branco. Entre os milk-shakes, faz sucesso o Óreo (R$ 24,00), preparado com sorvete de creme, biscoito, brigadeiro e calda de chocolate. Para aplacar a fome, vale experimentar uma crepioca de peito de peru (R$ 21,90)

ou uma tapioca de pasta de atum (R$ 18,90). Salvador Shopping, ☎ 3052-2077 (84 lugares). 9h/22h (dom. 13h/21h). Mais dois endereços. Aberto em 2005.

Gourmandise

As receitas são de família, caso da torta de banana cremosa, que, além do recheio da fruta, leva fatias fritas na decoração, com canela em pau (R$ 14,30 o pedaço). Ainda nos doces, a mini búlgara com sequilho compete nos pedidos com o brigadeiro de queijo com calda quente de goiaba (R$ 6,80 cada um). O café, que vem da cidade de Piatã, foi premiado como o terceiro melhor do Brasil (R$ 6,20 o expresso). Se estender o lanche, há opção de cheesecake de bacalhau ao gratin de natas (R$ 29,70). Para acompanhar, o chai, típica bebida indiana, é preparado com chá preto e especiarias (R$ 15,50, 140 mililitros). Shopping Salvador, ☎ 3023-3223 (38 lugares). 9h/22h (dom. 13h/21h). Aberto em 2005.

Granulado Gourmet

A novidade do cardápio é a torta blue velvet, que tem massa azul, recheada com cream cheese e cobertura de brigadeiro branco e marshmallow. O doce é vendido em fatias (R$ 12,00) ou inteiro, com preços entre R$ 90,00 e R$ 140,00, dependendo do tamanho. No almoço, o bufê livre reúne carnes, saladas e acompanhamentos (R$ 35,90 por pessoa). À tarde, a casa oferece café colonial (R$ 26,90 por pessoa) com doces, pães, bolos, chás e chocolate quente. Rua das Hortênsias, 942, Pituba, ☎ 3359-9600 (40 lugares). 9h/20h. Aberto em 1999.

Madame Ladoux

A inspiração francesa está presente em cada detalhe: no nome, na decoração e, é claro, no cardápio da casa. O croissant tem um preparo especial, com farinha importada e fermentação natural (R$ 8,00), que leva três dias para ficar no ponto. Os saquinhos de caramelo francês com flor de sal saem em versões de 75 gramas (R$ 12,90) e 150 gramas (R$ 24,90). Os tradicionais macarons são oferecidos em vinte opções de sabores, mas o red velvet e o de frutas vermelhas lideram os pedidos (R$ 5,90 a unidade). Shopping Bela Vista, ☎ 3450-5440 (30 lugares). 11h/22h (dom. 12h/21h). Aberto em 2017.

Nonna Confeitaria e Café

Os doces, salgados, tortas e cafés que constam no cardápio são ofuscados pelos enormes milk-shakes que a casa oferece. São sete sabores à escolha. O mais novo é o kinder paradise, de Nutella com morango. A bebida é acompanhada por uma barca repleta de morangos, brigadeiros e bombons. Há taças de 340 mililitros (R$ 60,00), 430 mililitros (R$ 70,00) e até 1,2 litro (R$ 120,00). Para as crianças, há versões menores, como o dudinha, milk-shake de chocolate servido na taça enfeitada com brigadeiro, confeito MMs e chocolate belga (R$ 25,00, 280 mililitros). Avenida Paulo VI, 355, loja 5 (Edifício SR Center), Pituba, ☎ 3036-3738 (38 lugares). 14h/20h. Aberto em 2016.

Onira Café e Bistrô

Inaugurada em 2016, a doceria oferece tortas, doces, sanduíches, cafés e, principalmente, milk-shakes. A bebida, sempre servida com generosa cobertura de chantili, é o destaque do cardápio. A versão de Nutella (R$ 22,90, 400 mililitros) é a mais pedida pelos clientes. Entre as opções salgadas, a baguete com salame e queijo gorgonzola (R$ 17,90) faz sucesso, acompanhada de café expresso (R$ 6,00) ou cappuccino (R$ 12,90 o grande). Salvador Shopping, ☎ 3271-5928 (31 lugares). 9h/22h (dom. e feriados 13h/21h). Aberto em 2016.

Solange Biscoitos Finos

Para preservar a qualidade dos produtos e o sabor caseiro, a doceria usa apenas ingredientes que vêm da fazenda da família e segue as receitas do livro de dona Almerita Rocha, mãe da proprietária Solange. A tortinha de limão (R$ 14,90) e o bolinho tentação (R$ 5,20), também conhecido como bolo de ovos, chegam à mesa em porção individual. Quem quiser poderá levar para

casa um bolo inteiro, como o de fubá com goiabada cascão (R$ 41,20 o quilo). O café no minicoador sai a R$ 8,20. Da horta da fazenda vêm ainda ingredientes para os chás, como o capim-santo (R$ 6,20) e maçã com canela (R$ 7,20). Rua das Hortênsias, 422, Pituba, ☎ 3011-9830 (80 lugares). 8h/21h. Aberto em 2008.

Torta Delírio

Da massa que compunha a torta de goiaba da avó, Alessandra Magalhães percebeu que poderia extrair muitas variações. Os primeiros produtos começaram a ser vendidos por delivery há oito anos, mas o volume de encomendas levou Alessandra a montar uma fábrica. Em 2016, surgiu a primeira loja e há promessa de inauguração da segunda unidade ainda em 2017. Todos os produtos trazem a famosa massa de sequilho. A naked cake é feita com discos de sequilho, brigadeiro branco, brigadeiro preto e brownie (R$ 20,00 a fatia). O delírio no copo (R$ 10,00) leva camadas do biscoito intercaladas com até dois recheios, como brigadeiro, doce de leite ou goiabada, finalizados com o cereal crocante à base de aveia. Shopping Barra, ☎ 3267-2636 e 3022-3066. 9h/22h (dom. 12h/22h). Aberto em 2016.

Tortarelli

Especializada em tortas, a casa tem entre as queridinhas uma versão com massa folhada recheada com morango, chantili e leite condensado (R$ 17,00 a fatia). De tamanho míni, as tortinhas podem ser pedidas em sabores como brigadeiro belga ou damasco (R$ 5,50 cada uma). Entre as salgadas, o pedaço de carne-seca, banana-da-terra e catupiry sai por R$ 15,90. Rua das Hortências,

552, Pituba, ☎ 3344-2022 (90 lugares). 11h30/21h (qui. a sáb. até 22h). Shopping Salvador, ☎ 3342-2869. 9h/22h (dom. 13h/21h). Aberto em 2001.

CHOCOLATE

Kopenhagen

Conhecida por seus chocolates, a rede tem seis unidades em Salvador. As bebidas também se destacam no cardápio, caso do chocolate martin quente (R$ 16,00, 200 mililitros), feito com chocolate ao leite em pó, cacau em pó, leite condensado, creme de leite e leite. Entre os cafés, as sugestões são o chococcino (R$ 16,00), o café expresso (R$ 9,70) ou o café expresso com leite (R$ 10,00). Rua Pernambuco, 81, Edifício Madison Plaza, loja 24, Pituba, ☎ 3334-3099 (12 lugares). 9h/20h (fecha dom.). Mais cinco endereços. Aberto em 1994.