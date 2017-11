As melhores docerias de Fortaleza

O roteiro a seguir, com onze endereços, integra a edição digital de VEJA COMER & BEBER FORTALEZA 2017/2018:

Doceville: eleita melhor doceria pelo júri

As paredes revestidas de madeira patinada, a prateleira repleta de louças delicadas e cheias de detalhes e os dois balanços na varanda conferem à doceria da chef pâtissière Cristiana Weyne um jeitão de casa de boneca. Boa parte da clientela vem de olho no brigadeiro, eleito o melhor da cidade pelo júri de VEJA COMER & BEBER em 2014. O doce ocupa lugar de destaque na vitrine e é enrolado nas versões chocolate belga, chocolate branco com raspas de caramelo, chocolate amargo, morango e leite Ninho e massa de creme brûlé (R$ 2,90 cada um). Sustentados por massa de brownie, os chamados sanduichinhos levam recheios como doce de leite e brigadeiro de chocolate branco (R$ 3,90). Também fazem sucesso as tortas vendidas inteiras ou em fatias. A mais pedida combina brownie, doce de leite crocante e cobertura de brigadeiro tradicional (R$ 11,60 a fatia) e cai bem com o cappuccino acrescido de Nutella (R$ 12,50) ou com o café expresso com leite e canela em pó (R$ 8,00). Outra torta campeã é a de bem-casado, feita com camadas de pão de ló, musse de brigadeiro branco e cobertura de açúcar refinado (R$ 11,60 a fatia). Os olhares dos fãs de sorvete costumam ser magnetizados pela seção do cardápio que lista tentações como a taça explosão e o parfait de morango. A primeira consiste na união de brownie com sorvete de creme, calda de chocolate, chantili e granulado (R$ 18,90). Já a segunda leva brigadeiro quente, sorvete de morango e a mesma fruta fresca mais chantili (R$ 18,90). Antes de avançar nos doces, há quem abra os trabalhos com pedidas salgadas bem executadas. São bons exemplos o croquemon sieur (R$ 14,90) e a coxinha com catupiry (R$ 12,90). Para acompanhamento, há sucos de morango com tangerina e de maracujá com manga (R$ 8,90 cada um). Rua Joaquim Siqueira, 64, Aldeota, ☎ 3046-7777 (26 lugares). 10h/19h (fecha dom.). Aberto em 2012.

2º lugar: Empório Brownie por Mila Ary

Há quase uma década, quando tinha apenas 19 anos, Mila Ary viu no talento de doceira da mãe, Ana Luiza, a oportunidade de criar a empresa. Nos doze endereços da marca são servidos, entre outras delícias, brownie com sorvete e calda de chocolate (R$ 17,00), brownie de brigadeiro (R$ 5,00) e o clássico bem-casado (R$ 4,00). São três lojas de rua e mais nove em shoppings de Fortaleza. Rua Pereira Valente, 1668, Meireles, ☎ 3242-8256 (12 lugares). 8h/17h (sáb. até 15h; fecha dom.); Rua Frederico Borges, 306, Meireles, ☎ 3264-2260 (25 lugares). 10h30/22h30. (seg. até 21h; sex. e sáb. até 23h30; dom. a partir das 12h). Mais dez endereços. Aberto em 2008.

3º lugar: Balu

É uma das mais tradicionais de Fortaleza, fundada há quase quarenta anos por Maria Lucíola Campos de Albuquerque, a dona Balu, que morreu em 2008. As vitrines são coloridas por delícias como tortinha de morango (R$ 12,80), brigadeiro e casadinho (R$ 4,20 cada um). Entre os bolos, o luís felipe (R$ 8,50 a fatia) segue entre os mais pedidos. A seção salgada do menu lista camarão com catupiry (R$ 21,80). Avenida Padre Antônio Tomás, 2133, Aldeota, ☎ 3466-1050 (20 lugares). 9h/21h (dom. 10h/19h); Avenida Monsenhor Tabosa, 1717, Meireles, ☎ 3248-2200 (40 lugares). 9h/21h (dom. 10h/19h). Aberto em 1981.

Anna Paula Doceria Contemporânea

Os docinhos individuais são as “meninas dos olhos” de Anna Paula Rezende. Pintados a mão, os chocolates enfeitam a vitrine — lavanda, cumaru e café estão entre os mais pedidos (R$ 4,50 a unidade). Já o lava cake tem nome sugestivo: é composto de bolo de chocolate meio amargo sob uma semiesfera de chocolate derretida por calda quente e servido com sorvete de baunilha (R$ 18,00). A loja estava em reforma, com reabertura prometida para a segunda quinzena de novembro. Rua Leonardo Mota, 753-A, Meireles, ☎ 3045-9192 (35 lugares). 8h/22h. Aberto em 2014.

Bibi Doces e Salgados

Popular na cidade, a marca tem como destaques a coxinha de frango com catupiry (R$ 9,90) e o empadão de frango (R$ 9,90 a fatia). Novidade, a minicoxinha no copo reúne 25 unidades do salgado (R$ 9,90). Na lista de doces, o bolo morrendo de amor leva creme de chocolate, leite condensado e decoração com morangos (R$ 59,00 o quilo). A versão inteira serve 25 pessoas (R$ 149,00). Avenida Santos Dumont, 2815, Aldeota, ☎ 3261-9717 (40 lugares). 8h/20h (dom. 10h/18h); Rua Andrade Furtado, 1600, Cocó, ☎ 3261-9717 (30 lugares). 10h/20h (sáb. 9h/19h; fecha dom.); Rua Firmino Rocha Aguiar, 1825, Guararapes, ☎ 3261-9717 (20 lugares). 10h/20h (sáb. 9h/19h; fecha dom.). Aberto em 1984.

Doce Gula

No quesito bolos, a concorrência é acirrada entre o de chocolate com calda e o de leite Ninho com Nutella (R$ 9,50 a fatia de cada um). A linha gourmet inclui docinhos de chocolate belga (R$ 4,50 a unidade). Recentemente, a casa acrescentou ao cardápio a crepioca recheada de carne de sol (R$ 14,90), o cuscuz ao leite de coco (R$ 8,00) e a omelete com camarão (R$ 15,90). Entre os salgados, a coxinha de camarão com catupiry (R$ 13,90) disputa a atenção com a quiche de carne de sol (R$ 10,50). Avenida Oliveira Paiva, 1580, Cidade dos Funcionários, ☎ 3271-2680/ 2030 (60 lugares). 10h/21h; Rua Leonardo Mota, 1500, Aldeota, ☎ 3224-6616 (80 lugares). 11h/21h (fecha dom.). Aberto em 1995.

Nabirra Acário Brigaderia Gourmet

O ambiente pequeno e aconchegante parece favorecer as criações da chef Nabirra Acário. O endereço se destaca pelo bolo seminaked (R$ 108,00 o inteiro com dez fatias), cujas camadas de massa podem ser intercaladas por recheio de chocolate, doce de leite ou brigadeiro branco. Outro item bem procurado, a pavlova consiste em merengue e camadas dos mesmos recheios (R$ 5,00). A novidade fica por conta da taça recheada, em que se revezam camadas de massa branca mais cremes de Nutella ou geleia de morango (R$ 25,00). Rua Paula Ney, 535, Aldeota, ☎ 3055-5548 (20 lugares). 9h/19h (sáb. até 15h; fecha dom. e seg.). Aberto em 2010.

Sablé Diamant

Com inspiração parisiense, a confeitaria encanta os olhos antes do paladar. No menu, o campeão é o show de ópera, doce clássico montado em camadas com sabor intenso de café e chocolate (R$ 16,90). Também há espaço para sabores inusitados, caso do brigadeiro com formiga, em que uma saúva tostadinha é servida sobre o docinho com toque de jambu (R$ 4,20). Famosa na marca, a coxinha de camarão tem massa crocante (R$ 14,00). Rua Doutor José Lourenço, 1414, Aldeota, ☎ 3051-5074 (120 lugares). 9h/20h (fecha seg.). Aberto em 2016.

Sucré Patiserrie

Sob a batuta de Lia Quinderé, chef pâtissière formada pela renomada escola francesa Le Cordon Bleu, a doceria completa dez anos com três charmosas lojas. O carro-chefe é a torta brownie, na qual o doce de chocolate e castanhas é recheado com chocolate belga (R$ 15,30 a míni). Recentemente, a marca lançou cookies gigantes, com massa à base de chocolate belga e recheio de Nutella (R$ 13,50 a fatia). Para acompanhar as guloseimas, o cappuccino contém chocolate belga e leite Ninho no pó (R$ 8,50). Quem prefere bebidas geladas se delicia com o shake de Oreo, batido com o biscoito, sorvete de baunilha e favas da especiarias (R$ 16,00). Rua Nunes Valente, 1310, Aldeota, ☎ 3268-2983 (30 lugares). 9h/19h (sáb. até 17h; fecha dom.); Avenida Virgílio Távora, 284, Meireles, ☎ 3241-4275 (15 lugares). 10h/20h (dom. 13h/19h); Rua República da Armênia, 920, Seis Bocas, ☎ 3879-4280 (55 lugares). 11h/20h (dom. 13h/20h). Aberto em 2007.

Tortelê

A doceria da chef Ana Carolina Batista funciona em duas lojas, com ambientes que favorecem a luz natural. Em ambos os endereços, faz sucesso a torta de leite Ninho e morango, que sobrepõe pão de ló branco, camadas de creme à base de leite em pó e geleia de morango. A receita é servida em cinco tamanhos, com preços que variam entre R$ 14,50 (individual) e R$ 192,00 (quarenta fatias). A marca também se destaca nos salgados — a coxinha de frango com cream cheese (R$ 9,95) figura entre os mais procurados. Rua Vicente Leite, 1422, Aldeota, ☎ 3224-6185 (32 lugares). 10h/19h (fecha dom.); Rua República Armênia, 1170, Água Fria, ☎ 3025-5222 (38 lugares). 12h/20h30. Aberto em 2009.

Zen

Apesar de ter os salgadinhos de festa entre os itens mais procurados, a tradicional casa também serve quitutes na loja. O pastel de carne (R$ 9,00) e a coxinha com massa de batata (R$ 12,00) são os mais solicitados, além do trivial pão francês (R$ 21,00 o quilo), assado na casa. A novidade fica por conta da linha de bolos sem lactose, em versões como maçã (R$ 38,00) e cenoura (R$ 46,00), todos com dez fatias. Das 11h às 15h30 é servido almoço self-service (R$ 55,50 o quilo) — quarta-feira, por exemplo, é dia de comida regional. Avenida Barão de Studart, 1373, Aldeota, ☎ 3224-0426 (80 lugares). 7h/20h30 (sáb. até 20h, dom. até 19h.). Aberto em 1970.