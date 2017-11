As melhores cafeterias de Fortaleza

O roteiro a seguir, com treze endereços, integra a edição digital de VEJA COMER & BEBER FORTALEZA 2017/2018:

Amika Coffeehouse: eleita melhor cafeteria pelo júri

Foi por hobby que, em 2009, a publicitária Danielly Soares resolveu fazer um curso sobre cafés. “Acabei me apaixonando pelo universo dos grãos especiais”, conta ela, que em pouco tempo deixou a profissão de lado para se aventurar à frente da própria cafeteria. O negócio funciona num imóvel de dois andares com vigas de ferro aparente e paredes de tijolinhos à mostra. Visível da rua graças à fachada de vidro que permite a entrada de luz natural, a enorme máquina de torrar café é ligada quase todo dia. Selecionados pela proprietária, os grãos processados no equipamento em geral são trazidos de Minas Gerais, caso do Chapadão de Ferro, com notas mais ácidas, e do Sítio da Torre, que remete a chocolate amargo. A oferta muda regularmente, mas pelo menos duas variedades sempre estão nas prateleiras (os pacotes de 250 gramas custam de R$ 19,00 a R$ 28,00). Para perceber as diferenças entre elas, vale escolher a degustação composta de dois expressos preparados conforme sua preferência (ristretto, tradicional, lungo ou carioca). Sai por R$ 8,00. De café filtrado, há sete opções. A que usa o filtro japonês Hario V60 (R$ 6,00) é indicada para quem prefere bebidas mais suaves, enquanto a que utiliza o sifão Hario, engenhoca que faz lembrar as aulas de química, agrada mais aos fãs de sabores intensos (R$ 11,00). Para adoçar o paladar, boas pedidas são o waffle belga, que ganha doce de leite, Nutella e geleia de frutas vermelhas (R$ 17,80), e o angel’s food cake, um bolo levinho feito com chantili de leite Ninho e geleia de morango (R$ 8,00). Rua Ana Bilhar, 1136 B, Meireles, ☎ 3031-0351 (50 lugares). 13h/21h (fecha seg.). Aberto em 2013.

2º lugar: Café Viriato

A casa trabalha com métodos especiais de extração, a exemplo do café passado no coador Clever (R$ 6,50, 200 mililitros). Entre as bebidas faz sucesso ainda o cappuccino com borda de creme diet de avelã (R$ 15,00). No cardápio de comes, a coxinha de frango com catupiry pode vir na versão frita ou fit, que é assada (R$ 11,00 cada uma). A seção doce inclui a torta ovomaltine, um pão de ló de chocolate recheado e coberto com brigadeiro de Ovomaltine e biscoito Negresco (R$ 15,00 a fatia). No almoço, a cafeteria serve grelhados com direito a duas guarnições. Rua Osvaldo Cruz, 2828, Dionísio Torres, ☎ 3035-5503 (110 lugares). 7h15/22h30 (qui. a sáb. até 23h); Shopping Del Paseo, ☎ 3182-8200 (128 lugares). 7h30/22h30 (dom. 8h30/22h30). Aberto em 2013. Aqui tem iFood.

3º lugar: Mercado do Café

Apaixonadas por café, as sócias Adriana Miranda e Valesca Henrique sugerem o cappuccino na casquinha de sorvete com ganache de chocolate (R$ 9,50, 50 mililitros) e o expresso com grãos do Sul de Minas (R$ 4,90). Inusitado, o affogato de rapadura mistura sorvete do doce, expresso, melado de cana e chantili de cachaça (R$ 16,90). Para acompanhar, há bolo de banana e canela (R$ 6,50 a fatia) e quiche de peito de peru com ricota (R$ 9,90). Rua Padre Francisco Pinto, 186, Benfica, ☎ 3283-2419 e 98777-6776 (80 lugares). 7h/21h (qui. a dom. até 22h). Aberto em 2017.

Ara Café e Bistrô

O cardápio da casa lista opções que vão do café da manhã ao jantar. O expresso, servido em dois tamanhos (R$ 4,00, 50 mililitros, e R$ 6,50, 100 mililitros), o affogato de chocolate e o cappuccino (R$ 13,90 cada um) lideram os pedidos entre as bebidas. Para acompanhar, quatro minitapiocas, recheadas com carne de sol, queijo, brigadeiro ou só na manteiga (R$ 16,90). Rua Tibúrcio Cavalcante, 1510, Aldeota, ☎ 3023-6624 (70 lugares). 7h/21h (fecha dom.). Aberto em 2015. Aqui tem iFood.

Benévolo Café e Gelato

Grãos oriundos do Maciço de Baturité, da Bahia, de Minas e de São Paulo são torrados e moídos na casa. Com eles são preparadas mais de cinquenta bebidas, do básico expresso (R$ 4,50, 50 mililitros) ao coquetel irlandês, à base de café, leite condensado, creme de leite, uísque e chantili (R$ 19,90). No cardápio, a tapioca crocante com queijo de coalho (R$ 11,90) é a mais pedida. Diariamente, são produzidos ainda gelatos sem aromatizantes nem gordura hidrogenada. Dos trinta sabores sobressaem o Ferreiro Rocher, o de graviola e o de cajá (R$ 10,00 a bola; R$ 13,00, duas, e R$ 15,00, com três). A casa é pet friendly. Rua Ana Bilhar, 1083, Meireles, ☎ 3242-4464 (80 lugares). 8h/23h; Avenida Monsenhor Tabosa, 688, Praia de Iracema, ☎ 3219-9083 (50 lugares). 8h/22h. Aberto em 2017. Aqui tem iFood.

Café Lúdico

Inspirado em luderias da Europa e do Sudeste, o endereço dispõe de 300 jogos de tabuleiro para aluguel. Grãos do Maciço de Baturité compõem o expresso (R$ 5,00) e o frapê básico, com sorvete de creme, café, calda de chocolate e chantili (R$ 16,00). Entre as comidinhas tem crepe de mussarela, requeijão, tomate, manjericão e orégano (R$ 15,00) e onze versões de hambúrguer, caso do montado no pão bola, com cheddar e maionese (R$ 18,00). Rua Delmiro de Farias, 685, Jardim América, ☎ 3067-7700 (130 lugares). 17h/22h (sáb. e dom. a partir das 15h; fecha seg.). Aberto em 2015.

Café Quiosque Havanna

A marca argentina de alfajores desembarcou em Fortaleza em junho de 2017. Líder em pedidos, o cappuccino havanna mistura expresso com leite vaporizado, doce de leite e canela (R$ 12,00, 250 mililitros). O expresso puro (R$ 5,50) pode ser acompanhado de doce de leite por mais R$ 3,50. Outra guloseima é a cheesecake de doce de leite (R$ 14,50 a fatia). Entre as receitas salgadas a tradição argentina é representada pela empanada de carne (R$ 9,00). Shopping Iguatemi, ☎ 3021-9193 (48 lugares). 10h/22h (dom. 12h/22h). Aberto em 2017.

Chez Café

Anexa ao restaurante Chez Onofre, em frente ao Lago Jacarey, a cafeteria serve bebidas além dos triviais expresso e carioca (R$ 3,80 cada um). O cappuccino trufado, por exemplo, mistura cubos de chocolate ao café com leite vaporizado, chantili e raspas de chocolate (R$ 10,90). Todas podem acompanhar o croûte au fromage, baguete com carne de sol na manteiga da terra, molho bechamel e queijo de coalho gratinado (R$ 22,90). Avenida Viena Weyne, 330, Cidade dos Funcionários (Lago Jacarey), ☎ 98884-1844 (65 lugares). 16h/22h (fecha ter.). Aberto em 2016. Aqui tem iFood.

Le Pain Le Café

Projetado pela arquiteta Brenda Rolim, o espaço aconchegante é dividido em piso térreo, terraço superior e uma varanda pet friendly. O frappé noisette, com sorvete de creme, café gelado, creme de avelã e chantili (R$ 19,50), divide atenções com o expresso especial, à base de grãos do Sul de Minas com toque de caramelo (R$ 5,80). Para comer, croissant (R$ 9,80) e cheesecake de frutas vermelhas (R$ 17,50). Rua Professor Dias da Rocha, 670, Meireles, ☎ 3104- 1805 (70 lugares). 8h/21h (sex. a dom. até 22h). Aberto em 2015.

Santa Clara Cafeteria

Pausa agradável durante a visita ao Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, a casa oferece grãos do Cerrado Mineiro, do Sul de Minas e de Mogiana Paulista. O orgânico também integra a oferta. Todos podem entrar no preparo do expresso (R$ 5,20) e do coado no Chemex (R$ 11,90). Opção gelada, o café mooca consiste em expresso com leite, calda de chocolate e chantili (R$ 11,90). Acompanham as bebidas a tapioca nordestina, de carne de sol desfiada mais queijo de coalho, abóbora cozida e redução de rapadura na cachaça (R$ 19,90). Rua Dragão do Mar, 81, Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, ☎ 3219-6900 (62 lugares). 15h/22h (fecha seg.). Aberto em 2003.

Tiamate Coffee

Funciona na escola de efeitos visuais Gracom e satisfaz a quem precisa de atendimento rápido. Grãos do Sul de Minas entram no preparo do café expresso (R$ 3,50), que por sua vez compõe o tiamatino, a bebida gelada da casa. É possível escolher entre as versões de caramelo (R$ 10,90, 360 mililitros), cookie e brigadeiro (R$ 11,90 cada um com 360 mililitros). Entre as comidinhas, empada de frango (R$ 4,00) e bolo de laranja (R$ 3,50 a fatia). Rua Floriano Peixoto, 484, centro, ☎ 3209-2000 (20 lugares). 8h/19h (sáb. 7h30/18h). Aberto em 2017.

Vinyle Café

Trata-se do antigo Café Vitrola. Com grãos oriundos do Maciço de Baturité, produz expresso com creme de avelã, o campeão de vendas seguido do macchiato de chocolate (R$ 6,50 cada um com 150 mililitros). Entre as versões geladas faz sucesso o café vienense, com expresso, cacau em pó, creme de leite e chantili (R$ 13,00, 300 mililitros). Crepes salgados, como o de frango e requeijão (R$ 16,00) e o de tomate, queijo e manjericão (R$ 14,00), aparecem no menu de comidinhas. Às sextas, a partir das 19h, tem MPB ao vivo. Rua Waldery Uchôa, 42, Benfica, ☎ 3055-3397 (170 lugares). 14h/22h (fecha dom). Aberto em 2007.

Zuila Café

A casa de dona Zuila foi transformada em cafeteria por seu sobrinho-neto Luciano Vasconcelos. Entre móveis e objetos antigos, o cliente aprecia um expresso (R$ 4,80) ou um cappuccino com borda de Nutella (R$ 16,90). As bebidas acompanham a tapioca de carne de sol (R$ 16,90) e o bolo de chocolate com musse de limão (R$ 10,90 a fatia). No menu executivo sobressai o filé de abadejo com risoto de banana e alho-poró (R$ 39,90). Rua Silva Paulet, 1460, Aldeota, ☎ 3224-1202 (70 lugares). 12h/20h30 (fecha dom.). Aberto em 2012.

EMPÓRIO GOURMET

Empório Delitalia

Padaria, adega, cafeteria e até um restaurante, o Quintal, integram a área do tradicional empório. O setor mais procurado é o de bebidas, onde estão 800 rótulos de vinho, do espanhol Don Luciano Tempranillo (R$ 29,90) ao ícone francês Château D’Yquem 2008 (R$ 1 900,00). Há ainda 250 rótulos de cerveja e quatro chopes a granel ofertados em uma growler station, caso do double IPA norte-americano Hop Madness (R$ 39,90 o litro). A cafeteria lista entre as novidades sucos prensados a frio, sem adição de açúcar ou água. O detox, por exemplo, mistura maçã verde, água de coco, kiwi e couve (R$ 12,90, 300 mililitros). A padaria do empório oferece cerca de 300 itens, da ciabatta (R$ 39,00 o quilo) ao trivial pão francês (R$ 14,90 o quilo). Avenida Desembargador Moreira, 533, Meireles, ☎ 3133-5000. 6h30/22h (dom. a partir de 7h30). Aberto em 1997.