As melhores cafeterias de Cuiabá por VEJA COMER & BEBER

Confira oitos bons endereços para tomar um café ou drinques feitos com grãos de qualidade na capital mato-grosssense, segundo a edição digital de VEJA COMER & BEBER Cuiabá 2017/2018, apresentado pelo Santander lançada em maio/2017:

Brie Café

Bianca Carvalho inaugurou a agradável cafeteria no ano passado, como uma extensão do restaurante da sua mãe, o Brie Restô, que está fechado no momento. Formada pela Le Cordon Bleu, a chef Elaine Carvalho, que participou do MasterChefs Profissionais, também é a responsável pelo cardápio. Entre suas receitas estão croissant com queijo brie e geleia servida à parte (R$ 18,00), as empadas de carne-seca e de frango (R$ 8,00 cada uma), o bolo de queijo (R$ 7,00) e, para adoçar, o bolinho de banana com calda de doce de leite quente e sorvete (R$ 18,00). A vitrine do charmoso quiosque também exibe tortas como a de morango e coco com abacaxi (R$ 95,00 o quilo). Para acompanhar os quitutes, o café brie mistura expresso, chocolate e sorvete (R$ 15,00). Goiabeiras Shopping, térreo (28 lugares), 3023-4941. 10h/22h (dom. 11h/22h). Aberto em 2016.

Café da Casa do Artesão

O café funciona nas dependências da Casa do Artesão, um espaço expositivo e de venda de artesanatos administrado pelo Sesc. Bolinho de arroz e de queijo são vendidos por R$ 2,50 cada um. Para beber, tem refresco de caju e xarope de guaraná (R$ 1,50) ou o franciscoffe, que é uma xícara de café servida ao lado de um biscoito francisquito (R$ 1,50). Nas tardes de sexta-feira, o lugar monta uma mesa com quitutes como a empadinha de carne-seca com banana (R$ 3,50) e bebidas (leite com chocolate e chá mate) que são servidas de graça. Rua 13 de junho, 315, 65-3611-0500 (36 lugares). 8h30/17h (sáb. 8h/12h; fecha dom.). Aberto em 2005.

Café e Arte

Os cafés gelados do lugar mais parecem sobremesas. O crocante, mistura de café, sorvete de creme, leite condensado, Ovomaltine chega em uma taça decorada com calda de chocolate, chantili e chocolate Chokito (R$ 14,50). Para comer, tem trouxinha folhada de palmito (R$ 5,00) e pão de queijo (R$ 4,00). Avenida Rubens de Mendonça, 2554 (loja Havan), Alvorada, 65-99972-7474 (50 lugares). 9h/21h30 (dom. até 21h). Aberto em 2016.

Café & Prosa

Quando abriu as portas, no fim dos anos 80, a cafeteria era um dos poucos endereços cuiabanos a contar com uma máquina de café expresso. Atualmente com quatro lojas, a rede trabalha com grãos 100% arábica para preparar o expresso (R$ 6,00) e também o cappuccino (R$ 9,00). No cardápio encontram-se ainda a chipa com goiabada (R$ 5,50), bastante famosa, e a sugestão banana ao café, que traz a fruta acompanhada de sorvete de creme, café expresso, calda de café e chantili (R$ 18,00). Goiabeiras Shopping, 65-3028-7191 (55 lugares). 10h/22h (dom. e feriados, 11h/20h). Mais três endereços. Aberto em 1989.

Café Fit

Procurando atender o público amante das dietas e da alimentação saudável, Eudon Jorge inaugurou a casa, junto com Juliano Cáceres. A crepioca de frango com cream cheese (R$ 18,00) faz sucesso junto à coxinha assada com massa de batata-doce e recheio de frango (R$ 8,00). Na seção de sucos, o de laranja, couve, gengibre, maçã e mel sai por R$ 8,50. O machiatto, preparado com grão arábica, têm versões média (R$ 7,50) e grande (R$ 9,50). Avenida Filinto Muller, 63, Bairro Popular, 65-99697-4030.7h30/19h (sáb. até 13h; fecha dom.).

Esquina Café

Em meio ao corre-corre do centro da cidade, uma calçada tomada por mesas de madeira branquinhas e guarda-sóis de tecido chama a atenção. O espaço remete às charmosas cafeterias europeias, mas não abandona o tradicional bolo de arroz cuiabano, quitute que além do cereal leva leite condensado, erva-doce e coco ralado. O item é quase obrigatório na mesa do café da manhã e custa R$ 2,50. No cardápio ainda o sanduíche de mortadela Ceratti, com três versões: 100 gramas (R$ 10,00), 200 gramas (R$ 16,00) e 300 gramas (R$ 22,00). Uma das alternativas de bebida é o cremoso cappuccino italiano (R$ 7,00), com leite vaporizado, chocolate e canela pó. Rua Tenente-coronel Thogo da Silva Pereira, 427, Centro Sul, 65-3023-3203 (50 pessoas). 6h30/18h30 (sáb. 6h30/11h30; fecha dom.). Aberto em 2016.

Jazz Café

Clássicos do jazz rolam no som ambiente e os drinques feitos com café recebem nomes de estrelas do gênero musical. Louis Armstrong, por exemplo, batiza a mistura de expresso longo forte, canela, açúcar, uísque e chantili (R$ 15,00, mililitros). O cliente mais tradicional, pode pedir uma xícara do canelinha – expresso forte feito com grãos Orfeu mais leite cremoso e pitada de canela (R$ 4,50). As empadas de bacalhau, de camarão (R$ 8,50 cada uma) e de carne-seca com creme de pequi (R$ 7,50) são as que mais saem. Como sobremesa, tem pastel de Belém por R$ 5,00. Rua Tenente Eulálio Guerra, 831, loja 1, Araés, (20 lugares). 7h30/19h (sáb. até 16h; fecha dom.). Aberto em 2015.

Natural Rock Café

O rock inspira a decoração do ambiente, que atrai um público jovem, disposto a experimentar diferentes versões de café. Sócio da casa, o barista Matheus Scopellikus Vicelli usa grãos de Minas Gerais, do tipo arábica, e extrai a bebida por diferentes métodos. Na moka, ela custa R$ 10,00, com 250 mililitros. Bastante requisitado, o cappuccino feito com café e leite vaporizado é finalizado com Nutella (R$ 9,00, 150 mililitros). Na seção dos comes, uma das alternativas é o pulled rock (R$ 16,50), sanduíche no pão de brioche com alface, tomate cebola roxa e molho barbecue e três opções de recheio: lombo, lagarto ou frango desfiado. Rua Amapá, quadra 41, 10, CPA 2, 9 9926-1200 (32 lugares). 8h/12h e 16h/22h (sáb. 9h/12h e 15h/19h; dom. 9h/12h). Aberto em 2016.