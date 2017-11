As melhores barracas de praia em Fortaleza

O roteiro a seguir, com dezoito endereços, integra a edição digital de VEJA COMER & BEBER FORTALEZA 2017/2018:

Beach Park: eleita melhor barraca de praia pelo júri

Como competir com uma barraca de praia sombreada por centenas de coqueiros com mais de 4 metros de altura? Que dispõe de mesas com tampo de ferro e cadeiras de plástico rígidas no lugar daquelas que se desmantelam por qualquer motivo? E que partilha nome e endereço com um dos parques aquáticos mais conhecidos do país? Perguntas assim não devem sair da cabeça dos concorrentes do bar do Beach Park, eleito o melhor da categoria pela quinta vez. Aberto também para quem não pretende visitar o complexo aquático, ele estende seus domínios por uma faixa de areia de 200 metros de largura. Batizada de Chandon Bubble Lounge, a área mais reservada é decorada com espreguiçadeiras, pufes e sofás. Por falar no espumante, a garrafa de Chandon Réserve Brut sai por R$ 137,00. A maior parte da clientela, porém, costuma dar preferência às garrafas de 600 mililitros de cerveja Sol Premium e Heineken (R$ 18,00 cada uma). Na seleção de drinques, são as caipiroscas de abacaxi, cajá, caju, limão ou maracujá com vodca Absolut que mais fazem sucesso (R$ 36,00 cada uma). Premiado em seis outras edições de VEJA COMER & BEBER como o melhor da cidade, o caranguejo regado ao molho de coco é o petisco campeão de pedidos e custa R$ 50,00, em porção com quatro unidades. Entre as opções mais substanciosas sobressaem as moquecas, a exemplo da que leva filé de pescada-amarela, ovo, leite de coco, cheiro-verde e legumes (R$ 140,00, para duas pessoas). Rua Porto das Dunas, 2734, Porto das Dunas, Aquiraz, ☎ 4012-3000 (1 500 lugares). 9h30/17h30 (fecha qua.). Aberto em 1985.

2º lugar: Órbita Blue

Seja no terraço, seja em espreguiçadeiras perto do mar, o público jovem se reúne para ouvir os DJs. Muitos curtem o som empunhando a gim-tônica de frutas silvestres, com gim, hibisco, soda limonada, água tônica e framboesa (R$ 29,00). Para um grupo maior, vale considerar a monster tapias, com 2 litros de rum, gim, vodca, licor de pêssego, groselha e suco de limão (R$ 70,00). Para petiscar, o ceviche de beijupirá sai por R$ 28,00, enquanto o supercombo blue serve quatro pessoas com camarões no azeite e alho e no vapor, lagosta grelhada, patinhas de caranguejo e mexilhões ao vinho branco (R$ 269,00). Avenida Zezé Diogo, 3879, Vicente Pinzon, ☎ 3453-1421 (425 lugares). 9h/18h (sex. a dom. até 20h; fecha seg.). Aberto em 2016.

3º lugar: Itapariká

O local atrai sobretudo famílias, por causa da estrutura com piscina e toboágua adorada pelas crianças. Em molho à base de coco e ladeado por farofa, o caranguejo (R$ 8,40 a unidade) é boa pedida para começar, assim como a porção de ostra gratinada (R$ 30,90, doze unidades). A cozinha também entrega pratos como o peixe do dia frito e guarnecido de batata ou macaxeira, farofa mais salada (R$ 60,00, para duas pessoas). Na seção de bebidas, a caipirinha de limão sai por R$ 10,50 e a água de coco, por R$ 4,90. Avenida Zezé Diogo, 6801, Praia do Futuro, ☎ 3265-3213 (1 500 lugares). 9h/16h30 (qui. até 23h45). Aberto em 1983.

América do Sol

A clientela se reveza entre as cadeiras distribuídas na areia e o parque aquático. Macaxeira frita, calabresa acebolada e carne de sol compõem o trio petisco (R$ 36,00), campeão de pedidos. Para molhar a garganta, faz sucesso o coquetel de goiaba ou de maracujá mais leite condensado e vodca nacional (R$ 12,00). O pargo completo, que reúne o peixe frito, baião de dois, batata frita e salada (R$ 99,00, para quatro pessoas), arremata a refeição. Avenida Zezé Diogo, 4265, Praia do Futuro, ☎ 3234-6461 (2 000 lugares). 8h/18h. Aberto em 1985.

Arpão Praia Bar

Mesas dispostas no salão e na areia lotam de gente em busca do caranguejo cozido (R$ 8,50 a unidade). A porção de iscas de peixe empanadas em farinha de rosca e servidas com molho rosé (R$ 37,90) também cai bem como entrada. Na etapa principal, o arroz de camarão (R$ 71,90) serve bem uma dupla de clientes. Entre as bebidas, o suco de acerola sai a R$ 5,90 e a garrafa de cerveja Original, a R$ 12,50. Avenida Zezé Diogo, 6417, Praia do Futuro, ☎ 3262-1946 (1 000 lugares). 8h/17h (qui. até 23h30). Aberto em 1989.

Bar da Praia Vila Galé

A barraca integra o complexo do Hotel Vila Galé, mas é aberta ao público. No cardápio, há pratos como a moqueca de peixe com camarão, com arroz branco e pirão (R$ 95,00, para duas pessoas), e petiscos, caso da carne de sol na manteiga com macaxeira frita (R$ 35,00). Para refrescar, drinques a exemplo da caipirinha de limão e do mojito custam R$ 10,00 cada um. Avenida Zezé Diogo, 5205, Praia do Futuro, ☎ 3486-4400. 9h/17h.

Barraca do Pipoca

Bastante conhecida pelo caranguejo, a barraca chega a vender 2 000 unidades por semana. Cozidos em caldo de leite de coco e guarnecidos de farofa, cada um custa R$ 9,00. Do cardápio também saem o flé de beijupirá ao molho de camarão (R$ 85,00) e o pargo inteiro (R$ 90,00), ambos para duas pessoas e guarnecidos de arroz e batata ou macaxeira fritas. A caipirinha de abacaxi (R$ 13,00) e a água de coco (R$ 4,50) acompanham os pratos. Avenida Clóvis Arrais Maia, 5765, Praia do Futuro, ☎ 98874-2259 (550 lugares). 7h/17h (qui. até 0h). Aberto em 2008.

Barraca do Tadeu

Em Aquiraz, a barraca passou por uma reforma, e agora os clientes escolhem entre o salão coberto e as mesas próximas ao mar. Aos domingos, bandas de forró e sertanejo animam a casa. As porções de patinha de caranguejo (R$ 25,00, doze unidades) e de camarão ao alho e óleo (R$ 35,00) funcionam como aperitivo. Ao solicitá-las, o cliente pode pedir ainda caipirosca de limão com vodca nacional (R$ 10,00). Para cinco pessoas, a peixada de pargo chega à mesa com arroz branco e pirão (R$ 130,00). Avenida Litorânea, s/nº, Porto das Dunas, Aquiraz, ☎ 99971-1395 (1 000 lugares). 8h/17h30. Aberto em 1991.

Chico do Caranguejo

Diariamente são servidos 2 500 caranguejos nas quatro unidades. A porção com três sai por R$ 23,50. Quem prefere o crustáceo na casquinha paga R$ 27,90. Como prato principal, o camarão do chico, com molho branco, é escoltado por arroz cremoso, ervilhas frescas, presunto e batata palha (R$ 72,00, para dois). Para refrescar, há caipirinha de cajá (R$ 12,90). Avenida Zezé Diogo, 4930, Praia do Futuro, ☎ 3229-2562 (700 lugares). 8h/18h (qui. até 1h30). Mais três endereços. Aberto em 1987. Aqui tem iFood.

Crocobeach

A megabarraca tem piscina, espreguiçadeiras e uma área para serviços como massagem. É possível provar as receitas do cardápio no salão ou em uma das mesas perto do mar. A cozinha prepara refeições, caso do pargo frito à praia do futuro, que acompanha batata frita, baião de dois e salada (R$ 178,00, para quatro pessoas), e do combinado de frutos do mar, que reúne lagosta, camarão, mexilhão, flé de sirigado e arroz de açafrão (R$ 229,90, para quatro pessoas). Entre os petiscos, há casquinha de caranguejo (R$ 22,90). Os drinques de frutas, como morango e kiwi, saem nas versões com vodca nacional (R$ 18,90) ou cachaça (R$ 10,90). Avenida Zezé Diogo, 3125, Praia do Futuro, ☎ 3521-9600. 8h/18h (qui. até 2h, sex. e sáb. até 21h). Aberto em 1998.

Guarderia Brasil

A moçada circula entre o deque de madeira, pontuado por confortáveis espreguiçadeiras, e o coqueiral na areia. Para se refrescar do calor, a bebida mais pedida é a jarra de clericot, feito com morango, kiwi, uva, espumante e vinho branco seco (R$ 130,00). Da cozinha saem o trio do mar, com camarão, lula e lagosta puxados no azeite e finalizados com manteiga de alcaparras (R$ 130,00, para duas pessoas), e o camarão borboleta, com os crustáceos salteados no azeite com alho frito (R$ 78,00, para dois). A trilha sonora comandada por DJs começa tranquila no almoço e esquenta conforme a noite avança. Avenida Zezé Diogo, 4451, ☎ 3110-7253 (600 lugares). 8h/18h (sex. até 20h e sáb. até 0h). Aberto em 2011.

Hawaii

Há 33 anos, a barraca de Anita Correa abriu as portas para turistas e fortalezenses em busca de uma caranguejada. A unidade do crustáceo, que acompanha caldo de leite de coco e farofa, sai a R$ 7,90. Novidades, o risoto de camarão (R$ 65,80) e o flé de salmão grelhado, servido com arroz branco e cenoura, batata palha e alcaparras (R$ 59,90, para duas pessoas), já ganharam admiradores. Caipiroscas de graviola e de caju com vodca importada (R$ 18,90 cada uma) preenchem o menu de bebidas. Avenida Zezé Diogo, 5531, Praia do Futuro, ☎ 3234-7022 (2 000 lugares). 8h30/17h (qui. até 0h). Aberto em 1984.

Marulho

Entre um banho de mar e outro, a clientela beberica mojito (R$ 14,90), caipirosca de abacaxi (R$ 13,90) e água de coco (R$ 5,00). Da espreguiçadeira é possível acenar ao garçom e pedir porções de pastel de camarão (R$ 28,90, oito unidades) e de isca de peixe (R$ 21,00). Da cozinha também saem pratos como o pargo frito inteiro com arroz e batata frita (R$ 89,00, para três pessoas). Avenida Zezé Diogo, 3007, Praia do Futuro, ☎ 3458-3689 (500 lugares). 8h/17h (qui. até 0h, sex. até 1h30, fecha seg. e ter.). Aberto em 1989.

Sabiaguaba Park

A barraca fca em frente ao encontro do rio com o mar, próxima à área de mangue. Com essa vista prova-se o caldinho de peixe (R$ 12,00) ao lado de caipirinhas de tangerina e de limão (R$ 9,00 cada uma). Um almoço mais reforçado pode incluir a moqueca de arraia com arroz (R$ 40,00, para duas pessoas) ou a carne de sol na manteiga da terra, mais arroz, banana e macaxeira fritas (R$ 38,00, para duas pessoas). Rua Professor Valdívino, 35, Sabiaguaba. Não tem telefone (120 lugares). 8h/17h. Aberto em 1985.

Santa Praia

Famosa pelos campeonatos de beach tênis, a barraca também é procurada por clientes que querem relaxar. Das espreguiçadeiras, muitos costumam pedir camarão à milanesa com molho rosé (R$ 65,90, doze unidades) mais uma garrafa de espumante Chandon Reserva Brut (R$ 144,90). O santo drink, que leva vodca, suco de maçã, xarope de cranberry, geleia de frutas vermelhas e pimenta dedo-de-moça (R$ 28,90), também faz sucesso. Na etapa principal, o trio de mariscos, com lagosta, camarão e pescada-amarela grelhados, vem com arroz de camarão (R$ 184,90, para dois). Avenida Clóvis Arrais Maia, 3345, barraca 2, Praia do Futuro, ☎ 3879-5927 (1 200 lugares). 8h/17h. Aberto em 2014.

Terra do Sol

A cozinha das irmãs Leci Assunção e Ana Batista é bastante solicitada pelo vinagrete de polvo com torradas (R$ 44,90) e pela porção de pastel de bacalhau (R$ 25,90, com seis unidades). Para acompanhar, a carta de cervejas reúne a long neck Corona (R$ 11,90) e a Eisenbahn Pilsen (R$ 12,90, 600 mililitros). O flé de peixe-galo ao chimichurri, acompanhado de arroz e purê de batata-doce com castanha-de-caju, completa a refeição (R$ 64,90, para dois). Avenida Zezé Diogo, 5295, Praia do Futuro, ☎ 3265-4223 (1 200 lugares). 8h30/17h (qui. até 0h). Aberto em 1992.

Vira Verão

Turistas e fortalezenses se revezam nas cadeiras próximas ao mar. Porções de patinha de caranguejo (R$ 25,90) e de lula à dorê (R$ 31,90) costumam anteceder o pargo vira verão. A pedida reúne o peixe inteiro frito com molho de camarão, arroz e pirão (R$ 89,90, para três pessoas). No cardápio de bebidas tem piña colada (R$ 10,50) e cerveja Skol (R$ 8,90). Avenida Zezé Diogo, 3345, Praia do Futuro, ☎ 3391-6200 (700 lugares). 8h30/17h. Aberto em 2000.

Wind Kite Lounge

Há onze anos o local funciona como escola de kitesurfe e em 2011 passou a contar com serviço de bar. Da cozinha saem a casquinha de caranguejo (R$ 14,00) e a isca de peixe (R$ 25,00). Para uma refeição mais completa, a sugestão é a moqueca de arraia guarnecida de arroz e farofa (R$ 35,00, para duas pessoas). Entre as bebidas, há cerveja Skol (R$ 9,90, 600 mililitros). Rua F, 5, Caucaia, Cumbuco, ☎ 99784-1948 (120 lugares). 8h/16h30 (fecha seg.). Aberto em 2011.