As 5 fotos mais bregas do ensaio ‘grávido’ de Beyoncé

Ter filhos é algo mágico, lindo, incrível. É trazer vida ao mundo. Por que, então, colocar uma coroa de flores, daquelas usadas em cerimônias fúnebres, no meio da história? Esse é apenas um dos adereços fora de tom que despontam nas fotos do ensaio sensual feito por Beyoncé, com um recém-anunciado barrigão de gêmeos, para o seu site oficial. Clicadas pela costa-riquenha Daniela Vesco, fotógrafa oficial da cantora que fez aqui as imagens debaixo d’água, e pelo etíope Awol Erizku, as fotos chamam a atenção pelas referências surpreendentes — para não dizer disparatadas — que carregam. E pelo que parece ser a busca um tanto atrapalhada por um sentido artístico. Veja se você o encontra:

Estátua da Liberdade ou Jesus Cristo? Aqui, Awol Erizku realmente faz pensar. Jesus veio ao mundo para morrer crucificado e Beyoncé, que traz vida, leva na cabeça uma coroa de espinhos. Seria por ser ela também uma salvadora — do lar, do casamento, da conta bancária conjunta que amealha com Jay Z? A imagem também pode ser uma referência um tanto enigmática à Estátua da Liberdade, que carrega uma coroa na cabeça. Mas, em vez de levar uma tocha, Beyoncé ocupa a mão segurando um dos seios.

Feita no mesmo cenário da primeira foto a ser divulgada por Beyoncé, quando ela anunciou a gravidez, essa imagem traz um estranho arranjo – que mais parece uma coroa de defunto — atrás da cantora. O véu — ou mosquiteiro? — é outro enigma da foto. Para piorar, Beyoncé ainda faz aquela pose famosa das blogueiras de moda, que parecem estar eternamente procurando alguma coisa que caiu no chão.

Difícil pensar em algum detalhe que não parece equivocado nesta foto. A moita embaixo da cantora, a meia-calça florida que ela usa e, o mais aleatório de tudo, um busto da rainha egípcia Nefertiti fazendo as vezes de anão de jardim. Apesar da referência egípcia, a imagem também parece uma versão tropicalista do quadro renascentista O Nascimento de Vênus, de Sandro Botticelli. As plantas estão arranjadas em um formato que lembra uma concha e Beyoncé segura o seio, como a deusa na pintura.

As flores voltam, dessa vez entre Beyoncé e uma cafonérrima espreguiçadeira. Os acessórios da vez são cortes de tecidos coloridos que ajudam a cobrir o corpo da cantora.

Aqui, uma autorreferência: o carro com as flores já foi utilizado por Awol Erizku para uma fotografia exposta em sua galeria, em Los Angeles. O toque especial fica por conta do fundo que imita um céu azul, aparente no corte da imagem. Pode até ser uma foto com pretensões filosóficas, querendo mostrar que aquilo que parece ser nem sempre é, de fato. Mas a composição, convenhamos, é simplesmente horrenda.