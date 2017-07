Artistas fazem campanha contra Temer: ‘Estamos de olho’

Que momento difícil o Brasil está passando, né? Eu demorei muito para me posicionar, pois sei da responsabilidade que carrego, mas depois de muito acreditar, dar meu voto e, até meu apoio, só me decepcionei, como qualquer brasileiro. E pra mim, chega! Não tenho partido nem lado… Eu sou brasileira e estou do lado do meu país. Mas "que País é esse?" Já não o reconheço mais graças aos corruptos que querem apenas o poder, o dinheiro e esquecem do principal dele… Do povo… #zveiterestoudeolhoemvoce

