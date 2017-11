Artistas e colegas lamentam a morte da atriz Marcia Cabrita

Querida #MarciaCabrita, que nossas preces, em forma de frescas flores espirituais, te dulcifiquem o despertar na verdadeira vida! (E que suavizem a dor da Manu) ❤ "As preces pelos Espíritos que acabam de deixar a Terra têm por fim, não apenas proporcionar-lhes uma prova de simpatia, mas também ajudá-los a se libertarem das ligações terrenas, abreviando a perturbação que segue sempre à separação do corpo,e tornando mais calmo o seu despertar.Mas ainda nesse caso, como em todas as demais circunstâncias, a eficácia da prece depende da sinceridade do pensamento, e não da abundância de palavras, ditas com maior ou menor ênfase, e das quais, na maioria das vezes, o coração não participa. As preces que partem realmente do coração encontram ressonância no Espírito a que se dirigem, e cujas idéias estão ainda em estado de confusão, como se fossem vozes amigas que vão despertá-lo do sono. (O Evangelho Segundo o Espiritismo, Cap. XXVII, nº 10)".

