Artista brasileiro participará da 4ª temporada de ‘Black Mirror’

O artista curitibano Bily Mariano da Luz, conhecido como Butcher Billy, vai participar da produção da quarta temporada de Black Mirror, da Netflix. Nas redes sociais, o designer publicou um acordo de confidencialidade que assinou para integrar a produção, sem dar mais detalhes. Ao site de VEJA, ele confirmou que vai colaborar com o seriado.

Billy chamou a atenção da equipe de Black Mirror ao produzir uma série de ilustrações inspiradas pelos episódios do seriado e pelo universo das histórias em quadrinhos. Imagens que resumiam cada episódio foram feitas como se fossem capas de HQs. O artista publicou o trabalho nas redes sociais e as postagens acabaram chegando a Charlie Brooker, criador do seriado que deu bastante visibilidade às artes de Billy, postando as ilustrações em seu perfil no Twitter.

Segundo o designer, a iniciativa de convidá-lo para participar da produção partiu do próprio Charlie Brooker. “Foi sensacional, eu já curtia o trabalho dele havia muitos anos, desde que eu morava na Inglaterra, em 2006, 2007”, diz. “Quando comecei a assistir a Black Mirror eu nem sabia que ele era o criador. Quando eu o conheci ele era mais comediante, tinha um programa chamado Screenwipe em que ironizava outros programas da TV britânica.”

Billy afirma que a combinação entre vários elementos da cultura pop, como ele fez com a série sobre Black Mirror, é uma constante em seu trabalho. “Isso é meio recorrente, já faço esse tipo de mash-up há alguns anos. Misturo cinema, música, quadrinhos, games etc”, diz. “Com Black Mirror achei que combinaria muito pela própria natureza da série, que tem episódios com histórias fechadas, sem continuidade, no estilo dos quadrinhos de terror dos anos 1970, tipo Contos da Cripta.”

O curitibano ainda está nas últimas etapas da negociação para que suas ilustrações sejam utilizadas na capas dos vinis da trilha sonora de alguns episódios do seriado. A Lakeshore Records e a Invada Records pretendem lançar a trilha dos episódios San Junipero e Men Against Fire em vinil nos próximos meses.