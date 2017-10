Armazém do Churrasqueiro: melhor restaurante de carne em Goiânia

Quando abriu as portas, há uma década, o lugar funcionava apenas como uma loja de produtos para churrasco. Não demorou para que o proprietário, Luiz Fiori, decidisse levar para aquele espaço outra de suas paixões: o vinho. Depois, para acompanhar as taças degustadas pela clientela, ele passou a assar alguns cortes de carne. Era o que faltava para que a casa assumisse, de vez, a sua vocação de restaurante. Premiado por VEJA COMER & BEBER pela primeira vez, o endereço prepara com precisão quinze cortes assados na brasa. O bife de chorizo angus (R$ 84,00) vem à mesa com duas guarnições à escolha — feijão-tropeiro, legumes na parrilla, farofa crocante de bacon e arroz com alho, manteiga e manjericão figuram entre as opções. Também proveniente de gado da raça angus, a suculenta costela assada em baixa temperatura e levemente defumada (R$ 89,00) é servida somente aos sábados e domingos, quando lidera o ranking de pedidos. A etapa principal pode ser antecedida pelas tostadas, feitas com pão de fermentação natural, creme de parmesão e tomatinhos confitados na churrasqueira (R$ 26,00). Para finalizar a refeição, a maioria dos clientes elege a panqueca de doce de leite acompanhada de sorvete de creme e calda de chocolate (R$ 18,00). Dica: vale a pena olhar a boa carta de vinhos, com 120 rótulos, assinada por Fiori, que também é sommelier. Rua 15, 2174, Setor Marista, (62) 3245-2085 (76 lugares). 11h30/15h30 e 19h/23h (seg. 11h30/15h30; sáb. 11h30/17h e 19h/23h; dom. 11h30/17h). Aberto em 2007. $$$

2º lugar: Parrilla Restaurante

O pão rústico assado na brasa com tomate confitado, ricota, tapenade de azeitona e cogumelo shiitake (R$ 26,00) cumpre o papel de entrada. Do salão principal, os clientes podem observar as carnes assando na parrilla, ao estilo uruguaio. De lá saem os cortes da raça angus, como o flat iron (R$ 168,90, para duas pessoas), retirado da paleta, que vem escoltado por purê de banana-da-terra, farofa de ovo e legumes. A casa oferece menu executivo por R$ 45,00, no qual vêm um prato principal, como a picanha uruguaia grelhada e guarnecida de arroz branco, farofa de ovo, vinagrete mais salada e, por fim, uma sobremesa, como o sorvete do dia. Rua T-36, 2218, Setor Bueno (62) 3278-3966 (110 lugares). 11h30/16h e 18h/23h30 (seg. só almoço; sáb. sem intervalo até 0h30; dom. sem intervalo

até 19h). Aberto em 2006. $$

3º lugar: Pobre Juan

A rede é conhecida pelos cortes assados na parrilla. Antes deles, porém, o cliente pode iniciar a refeição com as croquetas de jamón, bolinhas de bechamel recheadas com presunto cru e parmesão (R$ 20,90, dez unidades). Na sequência vêm os destaques da casa, como o bife pobre juan, um corte de ancho de 270 gramas (R$ 94,90) ou 370 gramas (R$ 109,40). Escolhidos à parte, os acompanhamentos podem ser o arroz biro-biro (R$ 26,90) ou as batatas estufadas (R$ 27,90). Com duas guarnições e em porção suficiente para três pessoas, o bife de chorizo sai por R$ 199,90. Shopping Flamboyant, (62) 3087-5556 (200 lugares). 12h/15h e 19h/23h (sex. almoço até 16h e jantar até 0h; sáb. sem intervalo até 0h; dom. sem intervalo até 22h). Aberto em 2017. $$$