Arlindo Cruz: hospital entrega à polícia imagens do vazamento

Imagens do circuito de segurança da Casa de Saúde São José que mostram um visitante registrando o sambista Arlindo Cruz em seu quarto de terapia semi-intensiva foram entregues pelo hospital à Polícia Civil, que investigará o caso. A família quer punição de quem vazou uma imagem do cantor, internado desde 17 de março em decorrência de um Avc (acidente vascular-cerebral) hemorrágico, e também de quem compartilhou a foto, sem autorização.

“A Casa de Saúde São José informa que já encaminhou à Polícia Civil as imagens a serem anexadas ao processo de investigação do vazamento da foto do cantor Arlindo Cruz, internado há sete meses na unidade. Na gravação, captada por uma câmera que fica em frente ao leito do paciente, foi possível identificar um visitante autorizado pela família como o autor da imagem”, diz comunicado da Casa de Saúde São José, que fica no Humaitá, zona sul do Rio.

“A Casa de Saúde São José reitera que mantém um rigoroso padrão de privacidade e segurança dos pacientes e que visitantes só têm acesso às unidades de internação mediante autorização de familiares e acompanhantes.”



Estado de saúde

Sobre o quadro de Arlindo Cruz, a Casa de Saúde São José afirma não haver alteração nem previsão de alta. “O cantor Arlindo Cruz continua internado na unidade semi-intensiva”, diz a assessoria do hospital. “O paciente segue em processo de recuperação neurológica, de forma gradual. Ainda não há previsão de alta.”