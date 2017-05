Ariana Grande volta para os EUA em jatinho de Taylor Swift

Taylor Swift emprestou seu jatinho particular para Ariana Grande voltar aos Estados Unidos depois do ataque terrorista que deixou 22 mortos e 59 feridos no show da amiga em Manchester, nesta segunda-feira. A cantora de 23 anos chegou a Boca Raton, na Flórida, no início da tarde desta terça com a mãe, Joan, que ainda estava sentada na primeira fileira da casa de shows quando a bomba estourou. Segundo o site Daily Mail, ambas foram recebidas pelo namorado de Ariana, Mac Miller, ainda na pista de pouso.

No momento do incidente, Ariana Grande já havia deixado o palco e, segundo sua assessoria de imprensa, não se feriu. A cantora ficou muito abalada com os acontecimentos e cancelou sua turnê na Europa.

O ataque, reivindicado pelo grupo terrorista Estado Islâmico (EI), aconteceu às 22h33, no horário local (18h33 em Brasília), foi provocado por um homem-bomba identificado pela polícia britânica nesta terça-feira como Salman Abedi, de 22 anos.