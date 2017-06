Ariana Grande se emociona em retorno de turnê após atentado

Ariana Grande retomou sua turnê Dangerous Woman após duas semanas de pausa motivadas pelo atentado ocorrido em Manchester, que deixou 22 mortos. A cantora se apresentou em Paris na noite desta quarta-feira e se emocionou ao entoar o hit One Last Time, canção eleita por ela para homenagear as vítimas do ataque.

Em diversos momentos Ariana passa para a plateia a responsabilidade de entoar a música. “Esta canção é para meus 22 anjos”, ela diz ao final.

Ariana fechou a apresentação com o cover de Somewhere Over the Rainbow, clássico que ela entoou durante o show beneficente One Love Manchester, no domingo passado, que reuniu 50.000 pessoas e somou 13 milhões de dólares em doações, destinadas às famílias afetadas pelo atentado. Na ocasião, além de Ariana, participaram do show Justin Bieber, Katy Perry, Coldplay, Miley Cyrus, Liam Gallagher, entre outros.