Ariana Grande promete show beneficente em Manchester

Ariana Grande quebrou o silêncio a respeito do ataque terrorista ao fim do seu show em Manchester, Inglaterra, na última segunda-feira. Em carta aberta publicada no Twitter, a cantora anunciou que voltará à cidade para um show beneficente, lamentou a morte dos fãs e prestou suas condolências às famílias das vítimas.

“Eu não quero passar o resto do ano sem conseguir dar forças aos meus fãs, da mesma forma como eles me dão”, escreveu Ariana. “Eu vou voltar à incrivelmente corajosa cidade de Manchester para passar um tempo com meus fãs, e também fazer um show beneficente para arrecadar recursos para as vítimas e suas famílias. Eu quero agradecer aos meus queridos músicos e amigos que aceitaram ser parte dessa manifestação de amor por Manchester.”

O grupo extremista Estado Islâmico assumiu a autoria do atentado, que deixou 22 mortos e outras cem pessoas feridas. A cantora cancelou a passagem da turnê Dangerous Woman pela Europa.