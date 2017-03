Ariana Grande encara cafonice em clipe de ‘A Bela e a Fera’

As definições de vestido-bolo foram atualizadas com Ariana Grande e o clipe de Beauty and the Beast, trilha sonora do filme A Bela e a Fera. Na produção, Ariana canta rodeada por dançarinas de vermelho, que envolvem a pop star em uma alusão à rosa que faz parte da mitologia da trama. Para quem não lembra, a Fera é um príncipe amaldiçoado que precisa encontrar o verdadeiro amor antes que uma rosa mágica perca sua última pétala.

A breguice fica completa com luzes dançantes no ar e John Legend ao piano. O cantor usa um terno tão glamouroso — e de gosto duvidoso — quanto o look da colega de canção. O filme estrelado por Emma Watson chega aos cinemas no dia 16 de março. Confira abaixo o clipe: