Ariana Grande vai se tornar cidadã honorária de Manchester

Vítima indireta do ataque terrorista que assassinou fãs adolescentes durante um show que fez em Manchester, em maio, e organizadora de um espetáculo beneficente que levantou fundos para ajudar os afetados pela tragédia, no início deste mês, a cantora americana Ariana Grande vai se tornar cidadã honorária da cidade. O projeto é do conselho municipal, que quer lançar um sistema pelo qual, a partir de agora, se tornam cidadãos honorários os que fizerem algo de impacto positivo para Manchester.

Organizado com rapidez, o show beneficente, batizado de One Love, contou com bandas e artistas como Coldplay, Justin Bieber e Katy Perry. A apresentação, realizada em 4 de junho, recebeu um público de 50.000 pessoas, e foi visto por outras 14,5 milhões pela TV, tornando-se o programa mais visto no ano no Reino Unido. Ao todo, a iniciativa arrecadou 10 milhões de libras (mais de 40 milhões de reais).