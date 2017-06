Ariana Grande chega ao Brasil para agenda de shows

Ariana Grande desembarcou no Rio de Janeiro na manhã desta quarta-feira, 28. A cantora está no Brasil para uma agenda de shows da turnê Dangerous Woman. A presença de Ariana em solo brasileiro fez a alegria dos fãs na internet. A hashtag #WelcometoBrazilAriana (bem-vinda ao Brasil, Ariana) chegou ao primeiro lugar dos trending topics do Twitter — temas mais comentados na rede social.

A cantora se apresenta no Rio nesta quinta-feira, dia 29, no Arena Rio. Em seguida, ela faz um show em São Paulo, no sábado, 1º de julho, no Allianz Parque, mesmo local que a recebeu em 2015, quando Ariana estreou nos palcos brasileiros.

Os shows são parte da turnê que foi alvo de um atentado terrorista em Manchester, Inglaterra, em maio deste ano, deixando 22 mortos e 59 feridos.

(Com Estadão Conteúdo)