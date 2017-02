Aretha Franklin joga o microfone: ‘Vou me aposentar em 2017’

Aretha Franklin vai deixar cair o microfone. A diva da soul music, de 74 anos, prepara um disco de inéditas com produção de Stevie Wonder. Depois do lançamento e da divulgação do álbum, porém, quer sair de cena para passar mais tempo com os netos. Mas não totalmente: ela não descarta fazer projetos esporádicos — e selecionados — no futuro.

“Preciso contar, vou me aposentar este ano”, disse em entrevista a uma afiliada da rede televisiva NBC em Detroit (EUA). “Eu me sinto muito satisfeita com a minha carreira. Mas a ideia não é me sentar e não fazer nada. Isso também não seria bom.”

Nos últimos anos, Aretha tem sofrido de problemas de saúde. Em 2010, ela precisou cancelar shows e passou por uma cirurgia de emergência no abdômen. À época, negou ter câncer no pâncreas, mas depois confirmou ter removido um tumor. No ano passado, ela voltou a cancelar shows por não se sentir bem.