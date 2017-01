‘Aquarius’ é eleito melhor filme estrangeiro em prêmio francês

Aquarius, dirigido por Kleber Mendonça Filho e protagonizado por Sônia Braga, foi eleito o melhor filme estrangeiro pelo Sindicato Francês da Crítica de Cinema (Syndicat Français de la Critique de Cinéma), nesta segunda-feira. O filme, que concorreu à Palma de Ouro no Festival de Cannes, relata os problemas da especulação imobiliária no Brasil, personificados na última moradora de um pequeno edifício na avenida Boa Viagem, no Recife, que resiste sair do imóvel condenado à demolição para dar lugar a um grande edifício.

Recebeu o prêmio de melhor filme francês Elle, de Paul Verhoeven. Como melhores obras-primas ficaram com os prêmios Diamant Noir, de Arthur Harari, na categoria nacional, e Dogs, do romeno Bogdan Mirica, na estrangeira.

O prêmio, criado em 2006 e concedido por jornalistas especializados, escolheu também como melhor filme “singular” francófono La Forêt de Quinconces, de Grégoire Leprince-Ringuet, e como melhor curta-metragem L’âge des Sirènes, de Héloïse Pelloquet.

(Com agência EFE)