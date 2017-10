Apresentadora desmaia na TV por causa de fantasia de Halloween

Wendy Williams desmaiou, nesta terça-feira de Halloween, durante o programa que leva seu próprio nome, na emissora americana Broadcast Syndication. A apresentadora de 53 anos estava vestida com uma fantasia de Estátua da Liberdade, do designer Ceasar Galindo. Depois de seis minutos de intervalo, explicou que passou mal por conta do calor excessivo causado pelos adereços, maquiagem e pelas luzes do estúdio.

Wendy usou uma fantasia que contava com uma peruca verde, coroa e saltos brilhantes e um vestido com lantejoulas de manga longa. Depois de 48 minutos de programa, iria começar a apresentar um quadro de concurso de fantasias, quando começou a ter dificuldade para falar. Ela ficou alguns segundos em silêncio, deu passos para trás com um rosto assustado e caiu.

Pessoas da produção correram para socorrer a apresentadora e o programa teve um intervalo de seis minutos. Logo depois, Wendy voltou recuperada e explicou: “Isso não foi uma pegadinha. Eu fiquei superaquecida na minha fantasia e desmaiei. Mas eu sou uma vitoriosa e já estou de volta”.

No final do programa, ainda fez uma brincadeira: “Já é o fim? Eu fiquei desmaiada por tanto tempo assim?”. No Twitter, Wendy afirmou que está bem e só precisou de um pouco de água e eletrólitos para se recuperar.

No começo do programa, a apresentadora já havia contado que não gostava do Halloween em tom de brincadeira. “Esse feriado não tem nada a ver comigo. Estou sendo coagida. Tem todos os tipos de pessoas estranhas andando por aí. Não tem nada pior do que adultos em fantasias.”