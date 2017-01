Apresentador pede desculpas a Ludmilla — e se complica ainda mais

Depois de ser demitido da Record por chamar Ludmilla de “pobre e macaca” durante o quadro Hora da Venenosa, do programa Balanço Geral DF, Marcão do Povo tentou pedir desculpas à cantora, que já afirmou que vai prestar queixa contra o jornalista. Marcão foi ao programa Timeline da Rádio Gaúcha nesta quinta-feira tentar explicar o ocorrido, mas pode ter apenas complicado ainda mais sua situação.

“Hoje, no país, tudo que você fala é motivo para dizerem que é bullying, racismo”, começou o apresentador. Ele explica que no interior do Centro-Oeste brasileiro, a expressão “macaco preto” é uma referência a pessoas de baixo poder aquisitivo que enriqueceram, como é o caso de Ludmilla – e, nas palavras de Marcão, dele mesmo. “Se eu tivesse citado uma pessoa branca, nada disso teria acontecido”, completa ele.

No entanto, para quem estava arrependido, Marcão do Povo pareceu bastante empenhado em denegrir a imagem da cantora. Segundo ele, Ludmilla não vive de seu sucesso, pois está “em baixa” hoje, mas sim de processos que move contra os outros. “Alguém fala que o cabelo dela é preto, ela vai lá e processa. Outro fala que o shorts dela é preto, ela vai lá e processa. Ela está vivendo de processos, não de shows”, afirmou ele, que finalizou: “Ludmilla, perdão se você interpretou errado”.

Ludmilla também foi alvo de racismo nas redes sociais no ano passado. O autor do ataque foi identificado e será indiciado. A cantora também entrou com processo contra Val Marchiori que, durante a programação do Carnaval de 2016 da RedeTV!, disse que o cabelo da funkeira parecia “um Bombril”.