Apresentador do SBT critica Danilo Gentili, que promete piorar

Não foi apenas o eleitor da deputada Maria do Rosário (PT-RS), que se sentiu ofendida por uma piada do humorista e o acionou na Justiça, que ficou pasmo com a cena em que Danilo Gentili rasga a notificação judicial e esfrega os retalhos em suas partes íntimas. Nesta terça-feira, Gentili foi duramente criticado por um colega do SBT, Casemiro Neto, apresentador do programa Que Venha o Povo, exibido na TV Aratu, a afiliada de Silvio Santos na Bahia. Casemiro Neto taxou, sem meios termos, a postura do comediante de “baixaria” e “babaquice”. Pouco depois, ao que tudo indica em resposta ao colega, o apresentador do The Noite usou o Twitter para, como uma criança que tapa os ouvidos para não ouvir o que não deseja, dizer que seus críticos vivem numa “bolha” (leia mais abaixo).

“Você pode até falar (o que quiser), mas, se ofende a pessoa, chama de ladra, de bandida, aí tem que responder na Justiça, é outra história”, disse Casemiro. “Não vejo a menor graça no Danilo Gentili. Acho um chato de galocha. Pode estar aqui no SBT, 0nde for, eu não gosto.” Na verdade, de acordo com a assessoria de comunicação de Maria do Rosário, a deputada pediu, na notificação, que Gentili excluísse de seu perfil no Twitter algumas mensagens em que chamava a deputada de “falsa”, “cínica” e “nojenta”. Após a repercussão do vídeo em que o humorista rasga o documento e o coloca dentro da cueca, Maria do Rosário afirmou em seu perfil no Twitter que Gentili agia de forma “machista e autoritária”.

Casemiro Neto também não poupou palavras. “Tem lei pra ser acionada. Ele deveria ter acionado a lei, não rasgar, colocar dentro da calça. Uma baixaria, não vejo graça, me perdoem os fãs de Danilo Gentili. (…) Acho uma babaquice. Se tá no SBT, problema dele. Marcão (do Povo) tá no SBT, outra mala, eu acho. O cara esculhambou com Ludmilla, chamou de ‘macaca’, de ‘pobre’… esse tipo de postura não vou assinar em baixo mesmo. Respeito o trabalho dele como apresentador, vi o The Noite algumas vezes, mas não gosto”, concluiu.

Sobraram críticas também para outros humoristas do extinto programa da Band, como Marco Luque e Rafinha Bastos. “Eu nem gosto desse povo do CQC. Minha opinião. Não faz minha cabeça.”

Danilo Gentili tuíta

Poucas horas depois da paulada de Casemiro Neto, Danilo Gentili publicou uma mensagem no Twitter em que ria da imprensa que, para ele, está descolada da opinião pública. “Se o público aprova a imprensa desaprova (e vice-versa). Curioso é que ela tenta se transvestir de opinião pública mas só cola na bolha deles”, escreveu.

Em resposta a um tuíte que dizia que ele já havia sido “melhor”, ele ainda aproveitou para fazer uma piadinha indicando que não mudará de postura. “Calma aí… Continue me acompanhando pois eu garanto que posso piorar.”