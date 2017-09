Apresentador do ‘Bem-Estar’ é cortado de dança e se emociona na TV

O jornalista Fernando Rocha ficou com os olhos molhados ao contar, na edição desta sexta-feira do programa Bem Estar, da Globo, como foi cortado do corpo de bailarinos do espetáculo que o coreógrafo Ivaldo Bertazzo prepara com pessoas que se recuperaram de uma depressão e usam a dança como remédio contra a doença. Como um reality show, o processo de preparação do espetáculo virou um quadro do Bem Estar, o “Quem dança seus males espanta”.

Como o quadro tem formato de reality, procurou mostrar sem censura todo o episódio do corte de Fernando, que ficou apena com a missão de ler algumas falas no espetáculo, com estreia prevista para a próxima semana em São Paulo, e de outras dançarinas, que ficaram visivelmente chateadas. O apresentador também se sentiu magoado com a dispensa de Bertazzo, que em certo momento aparece no vídeo dizendo “Cala a boca” aos alunos durante um ensaio, e pensou em desistir. Mas, depois de uma conversa com o coreógrafo, reconsiderou e aceitou ler as falas que lhe couberam.

Depois da exibição do vídeo do “Quem dança seus males espanta”, o Bem Estar voltou ao estúdio, onde Fernando reconheceu que não tem bocação para dançarino, pediu desculpas aos fãs por decepcioná-los e se emocionou. “Não me encaixei. A dança é pura demais. Eu sou sujo e tremiliquento. Saio de cabeça erguida. Fiz o que eu pude, mas não consegui. Desejo boa sorte aos meus queridos. Eu não consegui. Peço perdão ao público que esperava que eu dançasse”, disse, enquanto os olhos ficavam úmidos.

Fernando Rocha foi abraçado pela colega, Mariana Ferrão, que disse admirá-lo, e aplaudido nas redes sociais.