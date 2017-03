Após vitória na Portela, Paulo Barros vai para a Vila Isabel

Um dos responsáveis pelo fim do jejum de 33 anos da Portela no Carnaval do Rio de Janeiro, o carnavalesco Paulo Barros está de mudança. Ele irá para a Unidos de Vila Isabel para a folia de 2018. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da escola.

Em seu perfil no Instagram, Barros publicou uma carta falando sobre o trabalho na Portela. “Realiza-se um sonho de criança… ser carnavalesco da Portela. E de uma forma muito mais emocionante do que eu jamais poderia ter imaginado”, escreveu. “Ao contrário das previsões, especulações e expectativas negativas, meu encontro foi com uma escola cheia de alegria, força e vida. Uma Portela moderna e jovem que, para mim, se revelou fascinante, sedutora, apaixonante!”

Ao final do texto, ele se despede. “A despedida é sempre muito difícil, principalmente quando deixamos a razão ser contaminada pela paixão”, disse. “Vocês sempre estarão no meu coração, que foi arrastado por esse rio azul e branco que passou em minha vida. Voa, minha águia, absoluta, poderosa e soberana! Conquista o céu que te pertence. Até um dia…”

Uma publicação partilhada por Paulo Barros (@paulobarros62) a Mar 6, 2017 às 8:10 PST

Este foi seu segundo ano na Portela, que tratou dos rios em seu enredo de 2017. Paulo Barros já foi campeão do grupo especial do Carnaval do Rio quatro vezes, no total – as outras três foram pela Unidos da Tijuca.