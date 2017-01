Após suspeita de infarto, Felipe Titto tem alta de hospital

O ator e apresentador Felipe Titto teve alta do Hospital São Luiz nesta segunda-feira, após uma internação às pressas no domingo com suspeita de infarto. A assessoria de imprensa do hospital confirma a alta, mas afirma que não pode dar mais detalhes sobre o estado de saúde do ator e nem os motivos que levaram à internação.

Ao Vídeo Show, falando de sua casa, Titto afirmou que sofreu, na verdade, de uma inflamação no miocárdio, e não um infarto. Segundo ele, a inflamação foi decorrente de uma virose, ainda não identificada. Na semana passada, o ator já estava com uma forte dor de cabeça e chegou a ir ao hospital, desconfiando de dengue, mas foi mandado para casa com a explicação de que ainda não era possível diagnosticar a doença.

No sábado, começou a sentir uma forte dor no peito, que se agravou no domingo de manhã e veio acompanhada de um formigamento no braço. Titto, então, voltou ao hospital e ouviu que estava sofrendo um infarto. “Disse: ‘Qual a chance? Nunca fumei, nunca bebi, sou atleta de alto rendimento desde criança, não tenho histórico de infarto na família’”, contou ao Vídeo Show.

Após passar por diversos exames, o ator foi diagnosticado com inflamação no miocárdio. Agora, o ator vai ficar de repouso por alguns dias. No programa, o apresentador agradeceu o carinho e a preocupação dos fãs. “Queria agradecer todo mundo. Obrigado a toda a galera, recebi um bilhão de mensagens tanto no celular quanto nas redes sociais. O Lucas Lucco me ligou chorando ontem: ‘Eu sonhei com você’, meu pai, minha mãe, meus irmãos, minha mulher que ficou comigo.”