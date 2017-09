Após Rock in Rio, Bon Jovi entrega show vigoroso em São Paulo

Aos 55 anos, Jon Bon Jovi ainda tem o rebolado e o sorriso charmoso que ajudaram a fazer dele um rockstar nas décadas de 1980 e 90. Na noite deste sábado, em São Paulo, o músico e sua banda entoaram antigos hits e canções recentes em uma apresentação de 2h30, que aplacou o show mediano feito por eles na cidade, em 2013, e superou em tempo e entrosamento com a plateia a noite anterior, no Rock in Rio.

O show começou com a faixa que dá nome ao último disco, This House is Not for Sale, seguida por Raise Your Hands, sucesso pop do passado. A costura de velhas canções, já palatáveis ao público, com composições novas, menos conhecidas, formou a trama da noite, mantendo a plateia animada entre uma selfie e outra.

A voz rouca do vocalista quis falhar no início da apresentação, mas ganhou vigor ao longo da setlist, composta pelas mesmas canções entoadas no Rock in Rio, exceto por algumas mudanças na ordem e acréscimos pontuais, como o hit supremo Always, que foi negligenciado no RJ.

You Give Love A Bad Name, Born To Be My Baby, I’ll Sleep When I’m Dead, It’s My Life e Have a Nice Day foram as faixas mais entoadas pelos presentes, que ajudaram Jovi a descansar a voz por alguns momentos.

Na brega Bed Of Roses, o cantor-galã levou ao palco uma fã, com quem dançou coladinho, fez juras de amor e, claro, deu um beijo que levou o público ao delírio.

Para o bis, a banda emendou Always e Livin’ On A Prayer. Após a tradicional despedida, o grupo atendeu aos pedidos de “mais uma” e entoou These Days. Por fim, a promessa do vocalista: “ano que vem posso garantir que estaremos de volta”.