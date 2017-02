Após Nobel, Dylan prepara álbum com covers de Sinatra

Poucos meses depois de dar um bolo na cerimônia de entrega de seu Nobel de Literatura, Bob Dylan lançará a coletânea Triplicate, em 31 de março. Na época do evento, o cantor afirmou estar “muito ocupado para ser incomodado” pelo comitê do Nobel, e não era para menos: Dylan gravou mais de trinta versões de músicas popularizadas por Frank Sinatra, dispostas em três discos.

Segundo anuncio oficial do site do músico americano, ele elegeu faixas de uma mesma categoria de compositores, como Charles Strouse e Lee Adams (Once Upon A Time), Cy Coleman e Carolyn Leigh (The Best Is Yet To Come). Cada um dos discos recebeu um nome diferente: Til The Sun Goes Down, Devil Dolls e Comin’ Home Late.

Em Triplicate, Dylan dá continuidade ao trabalho que trilha desde 2012, quando lançou seu último álbum de canções originais. Fallen Angels (2016) e Shadows In The Night (2015) também são compostos de novas versões de músicas de Frank Sinatra, apesar do Nobel de Literatura não ter nomeado o intérprete de New York, New York como inspiração.