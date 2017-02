Após críticas, Anitta adota novo visual para Sapucaí

Depois de ficar no centro de uma polêmica por causa de um novo visual para o Carnaval, Anitta apareceu com as madeixas lisas no sambódromo da Marquês de Sapucaí. Há alguns dias, ela sofreu críticas nas redes sociais, acusada de apropriação cultural por ter usado um penteado rastafári.

A cantora chegou na Sapucaí por volta de 22h escoltada por seguranças. Antes de falar com a imprensa, Anitta passou no camarim do camarote do Guanabara, onde se apresenta num show às 23h.

Anitta contou no Instagram que torceu o pé esquerdo no sábado, após se desequilibrar em um show em Salvador. O torção, contudo, não impediu a cantora de aparecer no Carnaval carioca nesta segunda-feira com um bom sapato de salto alto.