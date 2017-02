Após Beyoncé cancelar show, ingressos para festival despencam

Grávida de gêmeos, Beyoncé precisou cancelar sua apresentação no festival Coachella, que acontece na Califórnia em abril. Depois do anúncio, o festival viu o preço dos seus ingressos desabarem no mercado secundário em menos de um dia, segundo informa a revista Billboard.

Os ingressos oficiais do festival se esgotaram em três horas, quando postos à venda em janeiro. Por isso, só restou aos fãs o mercado secundário para encontrarem as disputadas entradas. Mas, segundo a publicação americana, após o anúncio do cancelamento de Beyoncé, o preço dos ingressos ofertados registrou um queda de até 12%.

Os preços para o primeiro fim de semana do festival, do dia 14 a 16 de abril, caíram de um preço médio de 978 para 872 dólares (aproximadamente 2600 reais). Os ingressos para o segundo fim de semana, de 21 a 23 de abril, sofreram uma queda menor, de 856 para 834 dólares (aproximadamente 2550 reais).

O Coachella ainda não anunciou quem será o substituto de Beyoncé na programação, que conta com shows de Radiohead, Kendrick Lamar, Bon Iver, Lorde, e outros. Pelo menos, os fãs da diva pop podem se programar para o próximo ano, pois junto com o cancelamento da apresentação, ela confirmou que vai se apresentar na edição 2018 do festival.