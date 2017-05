Após atentado, fãs pedem a Justin Bieber para cancelar show

Fãs de Justin Bieber pediram nesta terça-feira que um show do cantor marcado para o dia 3 de julho, em Londres, seja cancelado. A reação de medo foi desencadeada após o ataque a bomba no show da cantora Ariana Grande, em Manchester, no Reino Unido, na noite desta segunda-feira, que deixou 22 mortos e mais de 50 feridos.

“Cancelem o show de Justin no Reino Unido, por favor! Queremos ele a salvo”, escreveu um usuário na conta do empresário de Justin, Scooter Braun, no Instagram. Braun é também empresário de Ariana. Nas redes sociais do cantor o alvoroço é o mesmo. Fãs do rapaz até lançaram campanhas com hashtags pedindo que shows na Europa sejam cancelados.

Ariana voou para a Flórida, Estados Unidos, nesta terça-feira para ficar com a família. Braun e a gravadora da popstar não confirmaram se o restante de sua turnê mundial, que passa por Londres e outras cidades na Europa, irá continuar.

Leanne Murray, de 20 anos e que mora na Irlanda, possui ingressos para ver Justin se apresentar em Dublin no mês que vem, mas disse que após o ataque de segunda-feira, está pensando em vendê-los. “Eu só não quero que o que eu espero ser uma grande noite termine em algo como a noite passada”, disse Leanne, que pagou 180 euros por cada um dos dois ingressos.

(Com agência Reuters)