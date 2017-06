Após ajudar vítimas de incêndio, Adele visita bombeiros

Adele visitou o Corpo de Bombeiros de Chelsea, que combateu o incêndio do prédio Grenfell Tower, em Londres, tragédia que deixou até o momento 79 mortos. “Não é todo dia que a maravilhosa e atenciosa Adele aparece para uma xícara de chá e um abraço”, publicou no Facebook o bombeiro Rob Petty, juntamente com fotos da britânica e os colegas de profissão.

A cantora e seu marido, Simon Konecki, estavam próximos do acidente na madrugada do dia 14 de junho. Ela foi vista oferecendo ajuda e consolando familiares das vítimas.