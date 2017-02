Após 30 anos, Globo dispensa o diretor Luiz Fernando Carvalho

O diretor Luiz Fernando Carvalho, responsável por sucessos como O Rei do Gado, não tem mais contrato exclusivo com a Rede Globo. A emissora informou, por meio de uma nota enviada ao site de VEJA, que o cineasta não tem mais vínculo contínuo com a emissora e agora será contratado por obra. O diretor trabalhava para o canal dos Marinho havia 30 anos.

O comunicado enviado pela assessoria de comunicação do canal afirma que a Globo e Luiz Fernando Carvalho decidiram em comum acordo por este novo modelo de contrato, o que vai permitir que o diretor desenvolva projetos também com outros parceiros

“A Globo continuará contando com o trabalho de Luiz Fernando Carvalho numa dinâmica como a que hoje tem com outros grandes diretores do mercado. Sempre que houver uma grande história para ser contada por Luiz Fernando Carvalho na Globo, a emissora e o diretor trabalharão juntos para levar o projeto ao ar”, esclarece Sergio Valente, diretor de Comunicação da Globo.

O primeiro folhetim que Luiz Fernando Carvalho comandou na Globo foi Vida Nova, em 1988. No seu currículo estão novelas como Tieta, Irmãos Coragem. Renascer, Os Maias, Esperança, Meu Pedacinho de Chão e Velho Chico. O diretor também produziu minisséries reconhecidas por sua qualidade artística e visual, como Capitu, A Pedra do Reino, Hoje É Dia de Maria, e a recente Dois Irmãos.