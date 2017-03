Anúncios da Saint Laurent com brasileira são banidos na França

Os polêmicos anúncios da marca Saint Laurent acusados de incitar o estupro, um deles estrelado pela pernambucana Fernanda Oliveira, foram banidos pela Autoridade de Regulação Profissional da Publicidade (ARPP) da França. A campanha levantou críticas por mostrar as modelos em poses consideradas degradantes.

A entidade havia solicitado na segunda-feira passada que a marca abandonasse as imagens após o órgão independente Júri da Ética Publicitária receber mais de cem reclamações. Um veredicto será anunciado na próxima segunda. Porém, a ARPP pediu a retirada do material logo, por considerar que as posturas das modelos “coincidem com a sensação de uma mulher-objeto, sugerem uma ideia de submissão sexual, criam estereótipos sexistas e são suscetíveis de impactar a sensibilidade pública”.

Em uma das imagens, Fernanda aparece com meia-calça quadriculada, casaco de pele e sapatos de salto com rodas, como se fossem patins, deitada no chão com as pernas dobradas e abertas. Em outro, uma jovem com as pernas esticadas, vestida com body e também de saltos com rodas, repousava a parte superior do corpo inclinada em um banco.

As peças começaram a ser retiradas das ruas da França na noite de quarta-feira. Não se sabe se a iniciativa partiu da própria grife. Esta não é a primeira vez que a Saint Laurent se envolve em polêmica por campanhas. Há dois anos, a autoridade reguladora britânica proibiu um anúncio da marca devido à extrema magreza de uma modelo.

(Com agência EFE)