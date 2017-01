Antônia Fontenelle faz balanço de 2016: ‘Perdoei alguns chifres’

Como de costume, o dia 31 de dezembro se transformou no dia mundial do “textão” nas redes sociais. A atriz Antônia Fontenelle entrou na onda e não escondeu nenhum detalhe ao fazer o seu balanço de 2016 neste sábado. Em seu desabafo no Instagram, Fontenelle falou sobre a experiência de ter sido mãe aos 42 anos e de estar casada com um home 20 anos mais jovem. Ela, inclusive, contou que perdoou traições do marido, Jonathan Costa.

“Sobrevivi! ufa! 2016 pra mim pareceu ter 720 dias. Foram incontáveis noites sem dormir na minha mais absoluta solidão, solidão de uma mulher de 42 anos, grávida, e que escolheu conscientemente um jovem de 22 anos como esposo, cujo trabalho é na noite, o lado bom é que ver o sol nascer não tem preço”, iniciou Fontenelle, antes de revelar detalhes mais íntimos.

“Perdoei alguns chifres, (quem nunca) e ainda sim, posso lhes garantir que a imagem ao lado não é fake, é assim que eu me sinto, brindando a vida e com um sorriso largo no rosto.” Abaixo, todo o desabafo de Fontenelle: