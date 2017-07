Ansel Elgort, de ‘A Culpa É das Estrelas’, vem ao Brasil

O ator Ansel Elgort anunciou nesta quarta-feira que virá ao Brasil para divulgar seu novo filme, Em Ritmo de Fuga. O jovem, conhecido por longas como A Culpa É das Estrelas e Divergente, estrela o longa de ação dirigido por Edgar Wright (de Scott Pilgrim Contra o Mundo), que o acompanhará na visita a São Paulo.

A trama, elogiada nos Estados Unidos, acompanha um piloto de fuga (Elgort) que tenta sair da vida de crime quando se apaixona por Baby, interpretada por Lily James (do filme Cinderela). Ele é coagido por um chefão do crime, vivido por Kevin Spacey, a enfrentar o que pode ser seu último assalto.

O longa estreia no Brasil no dia 27 de julho, mas já conta com sessões de pré-estreias neste fim de semana.