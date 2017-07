Annette Bening será presidente do júri do Festival de Veneza

A atriz americana Annette Bening foi anunciada nesta quarta-feira como a presidente do júri do Festival de Cinema de Veneza, uma posição que foi mantida por homens nos últimos dez anos. “Era hora de romper com a longa lista de presidentes homens e convidar uma mulher brilhantemente talentosa e inspiradora para comandar o júri da nossa competição internacional”, disse o diretor do festival, Alberto Barbera, em comunicado.

Barbera ainda elogiou longamente a atriz. “Sua carreira é marcada por escolhas sempre interessantes, por vezes ousadas. Uma atriz sofisticada e instintiva, capaz de interpretar complexas nuances de personagens”, disse. Annette agradeceu o convite. “Estou ansiosa para ver os filmes e trabalhar com os outros membros do júri celebrando o melhor do cinema deste ano do mundo inteiro.”

Além de Annette, apenas outras cinco mulheres presidiram o júri do Festival de Veneza. Catherine Deneuve foi a última delas, em 2006. As outras foram Gong Li, Jane Campion, Suso Cecchi d’Amico e Irene Papas. Nos últimos dez anos, os presidentes foram Zhang Yimou, Alexandre Desplat, Ang Lee, Wim Wenders, Quentin Tarantino, Darren Aronofsky, Michael Mann, Bernardo Bertolucci, Alfonso Cuarón e Sam Mendes.

A 74ª edição do Festival de Veneza acontece entre 30 de agosto e 9 de setembro.