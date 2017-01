Anitta vai participar do próximo filme de Larissa Manoela

Anitta vai fazer uma participação especial em Meus 15 Anos, próxima incursão de Larissa Manoela no cinema. As duas Larissas (para quem não sabe, o nome verdadeiro de Anitta é Larissa) anunciaram a parceria em seus perfis no Instagram. “Prazer em ter você no filme! Tá ficando incrível”, disse a adolescente. A cantora de funk retribuiu com gentileza: “Você é um amor… Obrigada pelo convite”.

Com estreia prevista para 29 de junho, o longa tem direção de Caroline Fioratti e é baseado no livro homônimo de Luiza Trigo. A trama conta a história de Bia, uma menina pouco popular que vai ganhar uma festa de aniversário de 15 anos, mas não tem muitos amigos para convidar. Tudo indica que Anitta será a convidada de honra da comemoração.

Essa não é a primeira vez que Anitta surge em um filme. Em 2013, ela interpretou uma repórter em Copa de Elite, e em 2015 gravou uma participação como ela mesma em Breaking Through, filme americano ainda não lançado que também tem Bruna Marquezine no elenco.

(Com Estadão Conteúdo)