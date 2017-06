Anitta ultrapassa Rihanna e Selena Gomez em lista da Billboard

Anitta subiu da 44ª posição para a 15ª do ranking Social 50 da Billboard, que lista os 50 artistas mais influentes nas redes sociais. A nova colocação deixou a brasileira à frente de nomes internacionais, como Shakira, Rihanna, Taylor Swift e até Selena Gomez, a líder de seguidores no Instagram.

A lista é encabeçada pela banda sul-coreana BTS. Em segundo lugar, está Justin Bieber, seguido por Shawn Mendes, Ariana Grande, Maluma, Miley Cyrus, Drake, Niall Horan, Eminem, Nicki Minaj, Chris Brown, Lauren Jauregui, Katy Perry e Liam Payne, respectivamente até a 14ª posição.

De acordo com o site da Billboard, a popularidade dos artistas é determinada por uma fórmula que considera as postagens semanais, o número de fãs, de seguidores e de amigos nas páginas em diversas redes sociais, além do número que suas músicas tocam semanalmente nos serviços de streaming.

(Com Estadão Conteúdo)