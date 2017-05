Anitta soa mais pop do que nunca em parceria com Iggy Azalea

Nesta quinta-feira, vazou a aguardada parceria da rapper australiana Iggy Azalea com a brasileira Anitta, Switch. A canção, que tinha lançamento oficial marcado para esta sexta-feira, caiu na internet e mostrou que Anitta, além de mirar o exterior, está mais pop do que nunca. A cantora brasileira afirmou diversas vezes que pretendia criar uma carreira internacional e segue firme com Switch. Depois de lançar uma música com o colombiano Maluma e virar notícia mundo afora depois de ser clicada com o rapper Tyga, a funkeira agora abre uma porta no mercado americano.

Ouça 'Switch', novo single da Iggy Azalea com Anitta. pic.twitter.com/NWtsNen86U — The Pop (@thepopbr) May 18, 2017

Muitos fãs reclamaram que a participação da intérprete de Bang foi muito rápida, mas isso era esperado, já que Anitta faz só uma participação especial na música, quebrando o rap de Iggy com partes de pop.

A brasileira já afirmou que gravou um lyric video para a canção junto com Iggy e um clipe deve ser produzido em breve também. Switch é o novo single do segundo álbum de estúdio da rapper australiana, que ficou conhecida mundialmente com a música Fancy.

A partir de agora, as expectativas só aumentam: é esperado uma música de Anitta produzida pelo DJ Diplo e outra por Tyga, alavancando ainda mais a carreira internacional da cantora.

Anitta ainda causou grande polêmica na rede ao afirmar que beijaria uma pessoa do mesmo sexo “tranquilamente”. A gata posou para a revista Trip de topless e afirmou que nunca beijou uma mulher até agora. Em 2015, a cantora casou alvoroço ao dar um selinho na atriz Isis Valverde no clipe de Essa Mina é Louca, com participação de Seu Jorge.